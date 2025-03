BERD : un levier clé pour le financement des projets verts (VIDEO)

Table ronde ronde : «Investissement vert : performance, impact et nouvelles opportunités», organisée par Horizon Press Group dans le cadre de son cycle de conférences «Le Cercle des Éco».

Les experts du débat : Mamoun Tahiri Joutei, directeur central Intelligence économique et Développement durable à Bank of Africa, Lamiae Derraji, principal banker à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD, Hamza Tber, associate director au Boston consulting Group (BCG) et Zineb Jazouli, directrice des relations publiques Renault Group Maroc.

Lamiae Derraji, principal banker à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), souligne l’importance des programmes lancés par des institutions telles que la BERD depuis 2014. Ces initiatives visent à soutenir le financement de projets verts en les cofinançant avec des acteurs comme le Fonds vert pour le climat et l’Union européenne. Les détails.