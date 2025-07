Alma Resort s’allie à SOHO Boutique Hoteles pour un concept unique à Tanger

Il est des lieux qui n’existent pas encore, mais que l’on reconnaît d’instinct. Des lieux qui ne s’imposent pas, mais s’impriment. Alma est l’un de ceux-là.

À Tanger, sur l’un des derniers fronts de mer préservés, s’élève une vision inédite de la résidence d’exception : Alma Resort, un complexe résidentiel et touristique développé par A. Lazrak en partenariat avec Standard LYS et Urbat Maroc.

Pensé comme une adresse rare et intemporelle, Alma allie architecture sensible, intégration paysagère et luxe discret, dans un équilibre maîtrisé entre ancrage local et ouverture universelle.

Le projet propose une collection exclusive de villas et d’appartements premium, posée dans une crique naturelle, avec vue mer panoramique sur la baie de Tanger, au cœur d’un environnement protégé.

L’art de vivre Alma : respiration, discrétion, transmission

Alma Resort incarne bien plus qu’un projet immobilier : c’est une véritable vision de l’art de vivre. Pensé pour offrir une qualité de vie exceptionnelle, le resort propose à ses résidents une sélection d’équipements et de services à forte valeur ajoutée :

● Une crique privée, exclusivement accessible aux résidents

● Un hôtel 5 étoiles

● Des résidences immobilières à promotion touristique (RIPT)

● Un club house en front de mer, regroupant des restaurants panoramiques internationaux et un espace bien-être dédié aux pratiques douces (spa, fitness, etc.)

● Des terrains de padel

● Une conception architecturale orientée vers l’intimité, la fluidité et un profond sentiment d’appartenance.

Alma propose ainsi une expérience de vie harmonieuse, ancrée dans un environnement naturel préservé, entre raffinement discret et confort durable.

Une alliance stratégique avec SOHO Boutique Hoteles

Alma Resort s’associe à la prestigieuse chaîne hôtelière espagnole SOHO Boutique Hoteles, reconnue pour son excellence dans la gestion d’établissements haut de gamme à l’international.

Cette collaboration incarne une vision partagée de l’hospitalité : exigeante, raffinée et profondément ancrée dans l’identité du lieu. À travers cette synergie, Alma Resort élève son positionnement en intégrant des standards de service dignes des plus grandes destinations, tant au sein de l’hôtel 5 étoiles que dans les résidences à vocation touristique. Un partenariat structurant, au service d’un art de vivre exclusif et durable.

Un projet en harmonie avec l’identité tangéroise

« Pour Alma Resort, nous avons imaginé une architecture en symbiose totale avec la nature. Ici, elle ne s’impose pas, elle s’efface pour mieux révéler le paysage. Nous l’avons pensé comme on compose un poème : avec le silence du bois, la clarté du verre, la noblesse de la pierre, et l’élan discret de l’innovation. Chaque villa, chaque résidence, capte la lumière du jour, s’ouvre à la mer, épouse le relief. Rien n’entrave le regard, tout célèbre la vue. Dans cette crique préservée, les lignes sont douces, les volumes respirent, et la nature reste souveraine. C’est un lieu d’équilibre où vivre devient un art subtil, entre ciel, terre et horizon. »

Younes Diouri et Jawad El Masmoudi, architectes partenaires du projet

Une rencontre confidentielle, face à la baie

Les personnes intéressées par Alma sont invitées à découvrir le projet dans un cadre privilégié.

Sur rendez-vous uniquement, notre équipe vous accueille au showroom, situé face à la baie de Tanger, pour vous présenter en détail les prestations, répondre à vos questions et vous accompagner dans votre projet. Ce lieu d’exposition immersif a été conçu pour vous faire vivre l’expérience Alma avant même qu’elle ne prenne vie..

Les rendez-vous sont accessibles uniquement sur demande, par email à [email protected].

Plus d’informations sont disponibles sur https://almaresort.ma/lp/.