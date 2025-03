Investissement vert : les produits classiques ont-ils encore leur place ? (VIDEO)

Table ronde ronde : «Investissement vert : performance, impact et nouvelles opportunités», organisée par Horizon Press Group dans le cadre de son cycle de conférences «Le Cercle des Éco».

Les experts du débat : Mamoun Tahiri Joutei, directeur central Intelligence économique et Développement durable à Bank of Africa, Lamiae Derraji, principal banker à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD, Hamza Tber, associate director au Boston consulting Group (BCG) et Zineb Jazouli, directrice des relations publiques Renault Group Maroc.

Mamoun Tahiri Joutei souligne que 40% du portefeuille de Bank of Africa est déjà durable, un bon point de départ qui doit être renforcé. Les projets verts, tels que ceux liés à l’efficacité énergétique, permettent aux entreprises de réaliser des économies considérables, voire de réaliser un retour sur investissement avant même d’avoir remboursé leur crédit, comme le montre l’exemple du programme Morseff dans le Royaume.

«Lorsqu’un client voit qu’il peut amortir son crédit en trois à quatre ans, il ne se pose même plus la question», affirme-t-il, insistant sur l’importance de démontrer la rentabilité des projets verts.

Certains secteurs se distinguent particulièrement par leur potentiel d’investissement durable. Parmi eux, les énergies renouvelables : l’hydrogène vert, l’éolien et le solaire sont des domaines stratégiques pour réduire la dépendance aux énergies fossiles. S’y ajoute l’efficacité énergétique avec l’optimisation des processus industriels et des bâtiments qui permet une réduction significative des coûts et de l’empreinte carbone. Plus de détails dans la vidéo ci-dessous.