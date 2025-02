Externalisation logistique : retour d’expérience avec Building & Logistic Services (VIDEO)

Dans le cadre du cycle de rencontres du Cercle des ÉCO, la table ronde intitulée « Logistique : vision et perspectives à l’horizon 2030 » a rencontré un vif succès. Animée par Hicham Bennani, DGD du groupe Horizon Press, cette rencontre a réuni des experts de premier plan, offrant des analyses éclairantes sur l’avenir du secteur. Parmi les intervenants figuraient Hakim Belmâachi, président du directoire de Disway, Najib Benhaddou, docteur en droit et spécialiste du transport et de la logistique, Anass Moutaoukil, directeur général de Building & Logistic Services, Mehdi Bouamrani, directeur général de Dislog Group, ainsi que Hicham Mellakh, président de la Commission logistique et foncier à la CGEM.

L’externalisation logistique est un sujet stratégique qui soulève de nombreux enjeux pour les entreprises marocaines. Si cette pratique est courante dans de nombreuses régions du monde, au Maroc, elle reste un véritable défi.

«L’externalisation logistique n’est pas seulement une option, mais une véritable nécessité pour réduire les coûts et optimiser les processus. Une économie de 10% est garantie, sans même analyser les détails des opérations», précise Anass Moutaoukil, directeur général de BLS. Extrait.