Transport / Logistique : un secteur fragmenté et vieillissant, quelles solutions ? (VIDEO)

Organisée dans le cadre du cycle de rencontres du Cercle des ÉCO, la table ronde «Logistique : vision et perspectives à l’horizon 2030» a été un franc succès. Les échanges, animés par Hicham Bennani, DGD du groupe Horizon Press, ont vu intervenir des acteurs de premier plan avec des éclairages précieux de Hakim Belmâachi, président du directoire de Disway, Najib Benhaddou, docteur en droit, spécialiste du transport et de la logistique, Anass Moutaoukil, directeur général de Building & Logistic Services, Mehdi Bouamrani, directeur général de Dislog Group, et Hicham Mellakh, président de la Commission logistique et foncier à la CGEM.

Élément indispensable de la chaîne de valeur logistique, le secteur du transport au Maroc compte environ 85.000 entreprises, dont 35.000 inactives, et 60% des entreprises de transport ayant moins de cinq camions. Le parc de camions est vieillissant, avec des véhicules effectuant en moyenne 7.000 à 8.000 km par mois, contre 15.000 à 18.000 km en Europe. Les ports, comme Tanger Med, connaissent des délais de passage de 24 à 48 heures, affectant la compétitivité. La fragmentation du marché entrave le développement du secteur. Cependant, des solutions existent.

L’un des défis les plus importants du secteur est la fragmentation excessive du marché. Le Maroc compte près de 85.000 entreprises de transport. Pourtant, 35.000 de ces entreprises ne sont pas en activité, rappelle le juriste et spécialiste de la logistique, Najib Benhaddou.

«Cette situation illustre l’atomisation d’un secteur où une grande partie des entreprises est sous-capitalisée et dépourvue des ressources nécessaires pour se moderniser», ajoute-t-il. Extrait.