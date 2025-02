Logistique au Maroc: quelles solutions pour optimiser le transport ? (VIDEO)

Organisée dans le cadre du cycle de rencontres du Cercle des ÉCO, la table ronde «Logistique : vision et perspectives à l’horizon 2030» a été un franc succès. Les échanges, animés par Hicham Bennani, DGD du groupe Horizon Press, ont vu intervenir des acteurs de premier plan avec des éclairages précieux de Hakim Belmâachi, président du directoire de Disway, Najib Benhaddou, docteur en droit, spécialiste du transport et de la logistique, Anass Moutaoukil, directeur général de Building & Logistic Services, Mehdi Bouamrani, directeur général de Dislog Group, et Hicham Mellakh, président de la Commission logistique et foncier à la CGEM.

La conférence-débat sur la logistique organisée par le groupe Horizon Press était l’occasion de jeter toute la lumière sur le secteur de la logistique de transport au Maroc. Une branche d’activité qui rencontre plusieurs défis structurels et opérationnels entravant son développement et nuisant à la compétitivité du pays.

Un aspect du problème réside dans l’inefficacité de la gestion même des véhicules. Alors qu’un camion européen peut parcourir entre 15.000 et 18.000 kilomètres par mois, un camion marocain réalise difficilement 7.000 à 8.000 kilomètres sur la même période.

«Et quand c’est le cas, on parle de prouesse à notre échelle», remarque le président de la Commission logistique et foncier à la CGEM.

Cette faible utilisation des camions empêche d’amortir efficacement les coûts liés à l’achat et à l’entretien des véhicules. Le renouvellement du parc, bien qu’encouragé par des subventions, a échoué à transformer véritablement le secteur. Extrait.