Le foncier, un frein à la logistique ? Anass Moutaoukil livre son analyse (VIDEO)

Organisée dans le cadre du cycle de rencontres du Cercle des ÉCO, la table ronde «Logistique : vision et perspectives à l’horizon 2030» a été un franc succès. Les échanges, animés par Hicham Bennani, directeur général délégué du groupe Horizon Press, ont vu intervenir des acteurs de premier plan avec des éclairages précieux de Hakim Belmâachi, président du directoire de Disway, Najib Benhaddou, docteur en droit, spécialiste du transport et de la logistique, Anass Moutaoukil, directeur général de Building & Logistic Services, Mehdi Bouamrani, directeur général de Dislog Group, et Hicham Mellakh, président de la Commission logistique et foncier à la CGEM.

S’il est une problématique majeure à laquelle le secteur de la logistique est confronté, c’est bien celle du foncier. Le développement de plateformes logistiques de grande envergure au Maroc, de tous les secteurs, nombreux et variés, qui en dépendent, passe par là. Les problématiques sont nombreuses : disponibilité des terrains, leurs emplacements, leur raccordement aux axes routiers et aux services de bases, leur pricing. Autant de volets qui pèsent de tout leur poids sur la viabilité du secteur. Un secteur qui revient de loin. Il y a peu, la logistique était le parent pauvre des politiques publiques. Celles-ci ont bien digéré l’importance de disposer de zones industrielles, mais sans y intégrer son corollaire immédiat : les zones logistiques.

«Pour une entreprise comme BLS, le bâtiment logistique représente 70% à 80% du coût de revient de tout investissement. Les variables foncière et construction de bâtiment sont les premiers éléments à adresser pour pouvoir avoir un coût compétitif. Tout est de disposer du bon foncier ou du bon bâtiment logistique dans le bon endroit», explique Anass Moutaoukil, directeur général de Building & Logistic Services. Extrait.