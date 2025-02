Ismail Akalay : “Nous sommes engagés en faveur d’un modèle économique durable et innovant”

Ismail Akalay

Directeur Général de Sonasid

Leader de la sidérurgie au Maroc, Sonasid entame une nouvelle phase de son développement, marquant son engagement envers l’innovation, la durabilité et l’excellence. À travers des investissements stratégiques, des certifications internationales et une production en grande partie alimentée par les énergies renouvelables, l’entreprise ambitionne de renforcer son leadership régional dans la production d’acier «vert».

Quelles sont les principales initiatives prévues pour concrétiser la vision de votre groupe dans les prochaines années ?

Sonasid, premier sidérurgiste du Maroc, est aujourd’hui le chef de file régional en matière de production d’acier vert. À ce titre, notre nouvelle identité de marque illustre parfaitement notre ambition : continuer à construire le Maroc durablement et participer à son rayonnement à l’international. Elle incarne notre volonté d’explorer de nouveaux horizons et de relever les défis de demain, tout en restant fidèles aux valeurs qui ont marqué notre évolution.

Après 50 ans, nous ouvrons ainsi un nouveau chapitre de notre histoire, guidé par l’innovation, la durabilité et l’excellence dans toutes nos actions. Pour concrétiser cette vision, plusieurs initiatives clés sont mises en place. En matière de transition énergétique, le groupe Sonasid vise une production alimentée à 100% par des énergies renouvelables, avec un projet majeur d’extension de son parc photovoltaïque à Nador.

Les projets pilotés au niveau du centre R&D assurent également l’optimisation continue de la production, le développement d’acier à haute valeur ajoutée et à faible empreinte carbone, ainsi que la valorisation des produits non ferreux. Au niveau sociétal, Sonasid s’engage aussi auprès des communautés riveraines de ses sites de production dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la promotion sociale.

Sonasid a obtenu la certification internationale EPD pour ses produits, devenant ainsi le premier producteur d’aciers longs au Maroc à recevoir cette distinction. Comment cette certification influence-t-elle votre stratégie de production et vos relations avec les marchés internationaux ?

La déclaration environnementale de produit (EPD) est un rapport vérifié par un tiers indépendant et reconnu à l’échelle internationale, fournissant un ensemble d’informations complètes, transparentes et fiables sur l’impact environnemental d’un produit tout au long de son cycle de vie, conformément à la norme ISO 14025.

L’obtention du certificat EPD permet à Sonasid d’accéder à de nouveaux marchés internationaux, en fournissant des projets d’envergure avec des produits répondant aux plus hautes exigences environnementales. Le groupe s’aligne ainsi sur les meilleurs standards internationaux pour la production d’aciers à faible empreinte carbone, de par sa stratégie ambitieuse alliant performance économique et développement durable.

Le groupe a annoncé un plan d’action pour la période 2024-2028, axé sur le renforcement du leadership en matière de coûts et d’environnement. Quelles ambitions pour les années à venir ?

Résolument tourné vers l’avenir, le groupe Sonasid poursuit la mise en œuvre de son plan stratégique «Act For Impact» axé sur le développement commercial, le renforcement de la compétitivité, le lancement de produits et services innovants et la consolidation de son leadership régional dans la production d’aciers à faible empreinte carbone.

Notre objectif est d’implanter une nouvelle unité industrielle chaque année. Notre priorité est de nous adapter aux évolutions du secteur. Nous restons donc pleinement engagés en faveur d’un modèle économique durable, en capitalisant sur les nouvelles opportunités offertes par le marché tout en continuant à développer des produits innovants à faible empreinte carbone.

Pour ce faire, Sonasid a engagé des investissements conséquents sur les 4 dernières années (plus de 800 millions de dirhams depuis 2021) dans des technologies de pointe et en recherche et développement, offrant ainsi des solutions sur mesure et des aciers verts de qualité supérieure, parfaitement adaptés aux besoins du marché. Ces initiatives visent à renforcer la compétitivité de Sonasid tout en soutenant la transition énergétique et la préservation de l’environnement, des enjeux clés pour l’avenir de l’industrie sidérurgique.

Quelles mesures supplémentaires envisagez-vous pour atteindre une production encore plus verte, et comment intégrez-vous l’innovation technologique dans ce processus ?

Nous mettons en œuvre un ensemble d’initiatives concrètes en vue de promouvoir une production à faible empreinte carbone, en parfaite adéquation avec nos objectifs de durabilité et de compétitivité, tant sur les marchés nationaux qu’internationaux. En premier lieu, nous investissons dans des technologies de pointe destinées à réduire les émissions de CO2 tout au long de notre chaîne de production.

Cette démarche inclut, entre autres, une optimisation continue de nos processus industriels ainsi que la mise en place d’un modèle économique durable, tirant parti des nouvelles opportunités de croissance. De plus, Sonasid se positionne en tant que leader régional dans la production d’acier vert, se distinguant par un modèle 100% recycling, alimenté à plus de 90% par des énergies renouvelables.

Cette approche est soutenue par une amélioration continue de nos procédés de fabrication et par la valorisation des coproduits. Par ailleurs, dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue, Sonasid prévoit l’extension de son parc photovoltaïque de Nador.

Ce projet permettra d’augmenter la capacité de production à 2 MW, portant ainsi la puissance totale du parc à 6 MW. Ainsi, Sonasid pourra bénéficier d’un processus de production alimenté en quasi-totalité par les énergies renouvelables. Ces efforts nous permettent de participer activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de proposer à nos clients un acier à faible impact environnemental, répondant ainsi aux exigences les plus strictes en matière de durabilité.

Le développement de nouveaux produits est au cœur de votre stratégie de diversification. Comment conciliez-vous cette diversification avec vos objectifs de durabilité environnementale et de réduction de l’empreinte carbone ?

La durabilité est au cœur de notre stratégie de diversification. Le groupe a ainsi franchi une nouvelle étape de son plan de développement en lançant avec succès la production d’aciers made in Morocco, à haute valeur ajoutée, dédiés à des segments de marché à fort potentiel tels que les aciers pour l’automobile ou la fibre en acier et le fil précontraint.

Pour les années à venir, avec l’appui de son centre R&D, Sonasid vise à élargir davantage sa gamme de produits verts à forte valeur ajoutée et à faire évoluer sa chaîne de valeur. Nous avons devant nous l’opportunité de façonner l’avenir de l’industrie sidérurgique marocaine et de continuer à innover pour renforcer notre leadership en matière de production d’aciers verts.

Ainsi, Sonasid a développé le premier rond à béton antisismique hautement ductile et flexible fabriqué selon les normes internationales les plus exigeantes. Dès publication de la norme marocaine de ce produit, nous serons en mesure de le commercialiser sur le marché national.

Par ailleurs, en 2025, nous commencerons la production de cuivre et d’aluminium par recyclage. Ces nouveaux projets viendront enrichir le portefeuille produits de Sonasid. En 2026, une extension de notre aciérie de Jorf Lasfar est prévue visant à augmenter les capacités de production. À terme, nous prévoyons également une amélioration significative de la performance environnementale de l’ensemble de nos sites de production.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO