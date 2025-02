Table ronde : où va l’épargne des Marocains ? (VIDEO)

Sujet d’une grande acuité et engageant le présent comme l’avenir, l’épargne a été au cœur des débats lors de la dernière table ronde du cycle de débats, organisée par le groupe Horizon Press.

Pour Bouchra Bennani, Directrice des marchés retail banking au sein de CDM, « l’épargne peut être un excellent moyen de gérer sa succession. Elle peut être aussi un moyen d’orienter la succession quand on n’a pas de garçon par exemple. L’épargne capitalisation permet en cela un rendement qui non seulement absorbe l’inflation, mais offre des revenus confortables, tout en restant sécurisés.

Aussi, « les secteurs de la banque et de l’assurance évoluent sur des bases saines et il y a encore une marge extraordinaire pour conquérir et convaincre plus de Marocains. Nous obéissons à une double-régulation, celle de Bank Al-Maghrib et celle de l’ACAPS ».

Le tout, avec des cadres législatifs, des standards et des reportings dont la seule finalité est de préserver et sécuriser l’épargne du citoyen. Derrière tout dirham qu’on met au niveau de la banque ou au niveau de la bancassurance, se trouvent des garde-fous faits pour le protéger et pour le faire fructifier dans le respect de normes très strictes. Nous sommes à des années-lumière de la démarche, populaire mais risquée, des tontines, ou encore des initiatives relevant, elles, de la fraude pyramidale. «N’empêche que nous pouvons légitimement nous demander pourquoi de telles pratiques ont encore du succès au Maroc. C’est certainement une question de communication et il y a lieu de creuser ce sujet.»