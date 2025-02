Table ronde sur l’épargne : repenser nos habitudes financières (VIDEO)

Les inspirations ECO a récemment organisé une Table ronde sur le thème de l’Epargne.

Dans un contexte marqué par une inflation galopante, des ressources par définition limitées et des tentations infinies à la consommation, voire à la surconsommation, est-il encore possible de dégager suffisamment d’argent pour épargner ? Si le bon sens voudrait que la réponse soit affirmative en toute circonstance, la réalité est bien plus complexe. Membre du directoire de Crédit du Maroc, Saïd Jabrani soulève d’emblée un «paradoxe».

Sur le marché, l’épargne a son revers ou concurrent immédiat, le crédit. «La plupart de nos parents ont dû attendre des années pour s’offrir une maison ou une voiture, le temps d’épargner. Ils avaient souvent recours à la famille et aux proches pour compléter le financement de leurs projets. Ce n’est plus possible. Aujourd’hui, on prend un crédit en hypothéquant ses revenus futurs», constate-t-il. Pour lui, c’est une raison de plus pour épargner.

«Notre rôle est de conseiller nos clients pour qu’ils comprennent que les crédits sont là pour répondre à des besoins spécifiques, mais que l’épargne est tout aussi importante. C’est une question d’équilibre. Aujourd’hui, je pense que le marché marocain est très bien structuré. Il offre pour chaque besoin des produits spécifiques. Le tout est de trouver la bonne combinaison», explique-t-il. Vidéo.