Pourquoi et comment épargner ? L’éclairage de Mehdi El Fakir (VIDEO)

Sujet d’une grande acuité et engageant le présent comme l’avenir, l’épargne a été au cœur des débats lors de la dernière table ronde du cycle de débats, organisée par le groupe Horizon Press.

Les produits d’épargne et de bancassurance présentent de nombreux atouts et avantages à même de consolider et de faire fructifier l’épargne. Les offres s’adressent à tous et sont adaptées à tous les budgets. Le rôle du banquier et de l’assureur est néanmoins primordial pour un conseil avisé et des choix judicieux.

Outil indispensable pour se constituer une épargne à même d’amortir bien des aléas de la vie ou pour servir de tremplin à des projets futurs, l’épargne, et notamment les produits de bancassurance, se déclinent en une large panoplie de produits et services répondant à l’ensemble des univers de besoins des clients.

Retraite, éducation, PEL (Plan épargne logement)… les choix sont multiples et convergent tous vers des atouts solides. L’analyse de Mehdi El Fakir, économiste et expert-comptable.