Saïd Jabrani (CDM) : « Épargner, même avec 100 dirhams par mois, c’est possible »

Les inspirations ECO a récemment organisé une Table ronde sur le thème de l’Epargne. Saïd Jabrani

Membre du directoire de CDM, explique qu’il n’est jamais trop tard pour démarrer:

«Même quand le déclic opère, ils sont nombreux à se dire qu’il est trop tard pour épargner. Il est évident que plus tôt on démarre un plan épargne, que ce soit pour nos enfants, notre famille, pour nous, pour un choc de vie, mieux c’est. S’il n’est jamais trop tôt, il n’est jamais trop tard non plus pour se lancer. Ce qui change, c’est l’effort d’épargne. C’est toujours le bon moment pour bien faire, même avec 100 dirhams par mois». Plus de détails dans la vidéo.