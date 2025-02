L’épargne, un outil stratégique pour préparer son avenir (VIDEO)

Les inspirations ECO a récemment organisé une Table ronde sur le thème de l’Epargne.

Afin de présenter le sujet, Mohamed Bel Baraka, directeur général adjoint d’AtlantaSanad Assurance, explique:

«Il y a plusieurs sortes d’épargnes. La première est celle qu’on décide contre l’incertitude, en cas de maladie, de perte d’emploi, etc. Normalement, on peut répondre à cette incertitude par l’assurance. Malheureusement, cette culture manque dans notre pays. L’autre définition de l’épargne, et je dirais la vraie, c’est de l’épargne d’investissement. C’est là qu’on peut parler de mobiliser l’épargne parce qu’il s’agit d’une logique de projets : éducation des enfants, retraite… Nous sommes sur des échéances longues, de 10, 20 ans. Au lieu de craindre l’avenir, on l’anticipe».

Dans les deux cas, l’épargne est érigée, ou au moins devrait l’être, en réflexe. «Au Maroc, c’est une donne culturelle, mais qui se perd à l’aune de la société de consommation et des nombreuses sollicitations dont nous faisons l’objet au quotidien», a précisé Saïd Jabrani, membre du directoire de Crédit du Maroc (CDM).

Pour Bouchra Bennani, Directrice des marchés retail banking au sein de CDM, «l’épargne peut être un excellent moyen de gérer sa succession. Elle peut être aussi un moyen d’orienter la succession quand on n’a pas de garçon par exemple. L’épargne capitalisation permet en cela un rendement qui non seulement absorbe l’inflation, mais offre des revenus confortables, tout en restant sécurisés». Voici un extrait de la table ronde.