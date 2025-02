Nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé : l’alliance parfaite du luxe et de la performance

La nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé offre une nouvelle forme d’excellence, de sportivité et d’élégance dans le segment des compactes haut de gamme. La deuxième génération de coupé à quatre portes met encore plus l’accent sur ces qualités qui sont la marque de fabrique de BMW.

Une gamme de motorisations entièrement renouvelée, une technologie de suspension largement améliorée et des systèmes innovants pour la conduite et le stationnement automatisés garantissent un plaisir de conduire unique.

Son renouveau se manifeste également dans le domaine de la digitalisation. L’expérience de l’utilisateur dans l’habitacle redessiné est définie par le nouveau BMW iDrive avec QuickSelect et une large gamme de services digitaux innovants embarqués, basés sur le BMW Operating System 9.

La nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé est produite dans l’usine de BMW Group à Leipzig.

UNE SILHOUETTE RECONNAISSABLE. TYPIQUEMENT GRAN COUPE.

L’apparence extérieure de la BMW Série 2 Gran Coupé est nouvelle, tout en étant parfaitement identifiable. Le design extérieur se caractérise par une partie avant expressive, une silhouette allongée et un arrière qui lui confère une attitude particulièrement dynamique. La large calandre BMW, orientée vers l’avant, présente une structure innovante de barres verticales et diagonales et la face avant redessinée est visuellement plus basse que celle de sa devancière. La nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé affiche plus que jamais l’élégance et la sportivité des Gran Coupé BMW.

Les phares à LED de série composés d’éléments verticaux pour les feux de jour et les clignotants procurent à la nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé une toute nouvelle identité visuelle de jour comme dans l’obscurité. Des phares LED adaptatifs et directionnels avec feux de route matriciels anti-éblouissement sont disponibles en option et sont identifiables par des accents bleus. Le nouveau design des feux arrière souligne la largeur de la nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé. L’éclairage du contour de la calandre « BMW Iconic Glow » est disponible en option.

La vue latérale est définie par le long capot, les porte-à-faux courts et une ligne de toit fluide. À l’arrière de la vitre latérale élégamment allongée, la désignation « 2 » discrètement embossée met en évidence la courbe caractéristique du pan de Hofmeister. Des réflecteurs verticaux et un diffuseur noir renforcent l’aspect puissant de la jupe arrière tout comme les feux arrière en deux parties qui se prolongent dans les parties latérales. Les sorties d’échappement sont désormais intégrées de manière invisible à l’exception de la BMW M235 xDrive Gran Coupé qui est immédiatement reconnaissable avec ses quatre sorties d’échappement. Les finitions Pack M et M Edition accentuent encore le dynamisme de la voiture.

La nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé est disponible en sept teintes métallisées. Une large gamme de teintes de carrosserie métallisées issue du programme BMW Individual est également disponible tout comme une teinte de toit contrastée noire disponible en option.

La nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé a vu sa longueur augmenter de 20 millimètres pour atteindre 4 546 millimètres, tandis que l’empattement mesure 2 670 millimètres. La largeur du véhicule est de 1 800 millimètres et la hauteur a été augmentée de 25 millimètres pour atteindre 1 445 millimètres.

DESIGN INTERIEUR : AMBIANCE PREMIUM RESOLUMENT SPORTIVE.

Conformément à la démarche de circularité de BMW Group et de réduction de l’impact environnemental, l’intérieur de la BMW Série 2 Gran Coupé s’affranchit de sellerie cuir d’origine animale et propose des selleries similicuir « Veganza » aux propriétés similaires. Les surfaces et les garnitures intérieures rétroéclairées de façon dynamique en aluminium fraisé de haute qualité, le sélecteur de vitesses redessiné et le BMW Curved Display soulignent l’ambiance haut de gamme de l’intérieur.

Les sièges Sport de série offrent un haut niveau de confort sur les longs trajets .Des sièges M Sport au dossier monobloc sont également disponibles en option.

Une large gamme de réglages électriques avec mémoires côté conducteur sont disponibles à partir des finitions pack M et M Edition, un soutien lombaire peut être ajouté en option. En alternative au volant sport de série, un volant M en cuir redessiné et équipé de palettes de commandes pour les changements de rapports est également disponible en combinaison avec la finition pack M et M Edition. Une banquette arrière rabattable 40/20/40 disponible de série, tandis que le volume de chargement est porté à 430 litres.

L’ADN BMW M POUR UN CARACTERE ENCORE PLUS AFFIRME.

Les finitions pack M et M Edition disponibles confèrent un surcroit de dynamisme à la nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé. Ses éléments de design spécifiques M sport comprennent de grandes prises d’air sur la jupe avant, des jupes latérales prononcées et un élément diffuseur tridimensionnel dans la jupe arrière. Au sommet de la gamme, la BMW M235 xDrive Gran Coupé se démarque par des performances remarquables. Le modèle BMW M Performance est équipé d’un moteur quatre cylindres de 221 kW/300 ch et d’une transmission intégrale intelligente de série lui permettant de réaliser l’exercice du 0 à 100 km/h en 4,9 secondes. À l’extérieur, la calandre M à barres horizontales, les coques de rétroviseurs extérieurs M et les quatre sorties d’échappement la rendent immédiatement reconnaissable comme la version la plus puissante de la gamme. Des éléments de suspension spécifiques, des mesures de rigidité et de légèreté, un système de freinage M Compound et des jantes forgées en alliage léger de 19 pouces est disponible exclusivement pour la BMW M235 xDrive Gran Coupé. Sur les finitions pack M et M Edition, le système de suspensions Adaptive M, qui abaisse le véhicule jusqu’à 8 millimètres et comprend la direction sport Direct Drive.

AMELIORATION DE LA RIGIDITE DE LA CARROSSERIE ET DEVELOPPEMENTS SPECIFIQUES DU CHASSIS.

L’agilité, la précision de la direction et la dynamique en virage de la nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé bénéficient de la rigidité accrue de la structure de la carrosserie et de la connexion au châssis. La technologie de châssis avancée comprend une optimisation de la cinématique des essieux et une nouvelle technologie d’amortisseur (amortissement supplémentaire hydraulique dépendant de la course dans le sens de l’extension permettant l’optimisation de l’acoustique et la stabilisation de la carrosserie). L’angle de chasse des roues avant a quant à lui été augmenté de 20 %, ce qui permet d’accroître la stabilité directionnelle et offre un retour d’information optimisé.

La BMW Série 2 Gran Coupé est équipée de jantes en alliage léger de 17 pouces de série. La finition Pack M et M Edition comprend les Suspensions Adaptative M, qui abaisse le véhicule jusqu’à 8 millimètres, une direction sport et des jantes en alliage léger de 18 pouces. Des jantes en alliage léger jusqu’à 19 pouces et un système de freinage M Sport sont également disponibles en option.

DERNIERES EVOLUTIONS DES SYSTEMES D’AIDES A LA CONDUITE ET DE STATIONNEMENT AUTOMATISES.

La nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé offre une gamme considérablement élargie de systèmes d’aides à la conduite et de stationnement automatisés, de série ou en option. De série, le système Driving Assistant comprend l’avertisseur de franchissement de ligne, l’avertisseur d’angle mort, l’avertisseur de collision avant et arrière, l’avertisseur de trafic transversal.

En option, le système Driving Assistant Plus avec régulateur de vitesse active et le système Driving Assistant Professional avec Pilote semi-automatique et assistant de maintien de voie sont pour la première fois disponibles sur la BMW Série 2 Gran Coupé.

Afin de faciliter les manœuvres de stationnement, le système Parking Assistant de série comprend la caméra de recul, l’aide aux manœuvres de stationnement automatique et l’assistant de marche arrière auto-reverse sur les 50 derniers mètres parcourus. En complément, le système Parking Assistant Plus avec fonction Top View et Panorama View et le système Parking Assistant Professional avec fonctionnalité de stationnement entièrement automatisé sont disponibles en option.

DOTATION D’EQUIPEMENTS ENRICHIE ET NOUVEAUX PACKS D’EQUIPEMENTS.

Outre les systèmes d’aides à la conduite, la dotation d’équipements considérablement élargie de la nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé comprend la climatisation automatique, vitrage calorifuge, toit ouvrant en verre panoramique, inserts décoratif aluminium graphite, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, la connectivité Apple CarPlay® et Android Auto™ ainsi que le BMW Live Cockpit Plus.

NOUVEAU BMW OPERATING SYSTEM 9, BMW IDRIVE AVEC «QUICKSELECT».

La nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé est équipée de la dernière version de BMW iDrive avec fonction « QuickSelect » pour une utilisation plus intuitive et pratique de l’ensemble des fonctionnalités. Le nouvel écran d’accueil affiche des icônes de fonctions disposées verticalement sur le même niveau. La fonction « QuickSelect » permet d’accéder directement aux fonctions sans avoir à passer par un sous-menu. Le nouveau BMW iDrive est conçue de manière cohérente pour une utilisation tactile et une commande vocale. Il est basé sur le système d’exploitation BMW 9.

LIGNES D’EQUIPEMENT ET PRIX, LANCEMENT AU MAROC :

La nouvelle Série 2 GC est disponible dans le réseau Smeia à partir de ce mois de février 2025, les premières livraisons sont prévues pour mars 2025.

Modèle Motorisation PRIVILEGE PACK M M EDITION BMW 218d Gran Coupé Diesel 446 000 Dh (TTC) 504 000 Dh (TTC) 532 000 Dh (TTC)

AU DEMARRAGE LE MODELE SERA DISPONIBLE EN MOTORISATION 218D :

Quatre cylindres Diesel BMW TwinPower Turbo, boîte de vitesses automatique à 7 rapports Steptronic à double embrayage.

Cylindrée : 1,995 cc.

Puissance nominale : 110 kW/150 ch à 3,750 ­­ 4,000 tr/min Couple nominal : 360 Nm à 1,500 ­ 2,500 tr/min

Vitesse maximale : 226 km/h.

LA VERSION BMW M235 XDRIVE GRAN COUPE SERA LANCEE PLUS TARD DANS L’ANNEE :

Quatre cylindres Essence, boîte de vitesses automatique à 7 rapports Steptronic à double embrayage, technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive.

Cylindrée : 1,998 cc.

Puissance nominale : 221 kW/300 ch à 5,750 ­­ 6,500 tr/min. Couple nominal : 400 Nm à 2,000 ­ 4,500 tr/min.

Accélération 0­100 km : 4.9 s. Vitesse maximale : 250 km/h.