inégalités alimentaires: SOS Villages d’Enfants Maroc et Fromageries Bel Maroc s’associent

SOS Villages d’Enfants Maroc et Fromageries Bel Maroc ont signé, le 10 février 2025 à Casablanca, une convention de partenariat portant sur une initiative solidaire innovante de produit-partage. Objectifs : participer à la lutte contre les inégalités alimentaires et soutenir les communautés dans le besoin, avec l’ambition d’atteindre un don total de 1 million de portions de fromage ou son équivalent en numéraire. Détails !

Fromageries Bel Maroc, producteur de la marque iconique du fromage fondu en triangle La Vache qui rit, a scellé un partenariat avec SOS Villages d’Enfants Maroc pour le lancement d’une initiative solidaire de produit-partage, à partir de la mi-février et jusqu’à la fin Ramadan.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Fromageries Bel Maroc. Il vient renforcer notre collaboration historique à travers une initiative généreuse qui promeut l’achat solidaire et profite au tissu associatif et ainsi aux communautés bénéficiaires. », déclare Samya El Mousty, Directrice nationale de SOS Villages d’Enfants Maroc.

Une initiative portée par La Vache qui rit For Good !

Ce partenariat solidaire est porté par La Vache qui rit For Good avec un concept de partage des ventes avec des acteurs du tissu associatif. Comment ? Sur toutes les ventes des boîtes de ‘La Vache qui rit For Good’, une portion sur huit, ou son équivalent en numéraire, sera offert à SOS Villages d’Enfants Maroc ainsi qu’à d’autres associations partenaires.

« Nous lançons cette initiative à la veille du mois sacré de Ramadan pour faire acte de notre générosité, mais aussi pour impliquer nos consommateurs dans un achat solidaire », annonce d’emblée Leila Aggadi, Directrice Marketing et Communication de Fromageries Bel Maroc. « La Vache qui rit For Good comme le porte bien son nom est une illustration de la responsabilité sociétale de notre marque iconique La Vache qui rit, mais aussi un message de solidarité et de bienveillance d’une marque qui véhicule la joie auprès des Marocains depuis plusieurs générations. », poursuit Leila Aggadi.

Avec cette initiative, Fromageries Bel Maroc fera ainsi don d’une partie de ses ventes de La Vache qui rit, du 15 février et jusqu’à la fin du mois sacré de Ramadan avec l’objectif d’atteindre un don global de 1 million de portions.

Portée par la responsabilité sociétale de la marque La Vache qui rit, cette nouvelle initiative s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’implication sociétale de l’entreprise. En effet, Fromageries Bel Maroc a collaboré en 2024 avec une cinquantaine d’associations, notamment à travers des partenariats durables et structurels avec les ONG TIBU Africa et SOS Villages d’Enfants Maroc.

Écoles de la 2ème chance, incubateur social, forages de puits, reconstructions/ réhabilitation d’infrastructure, dons alimentaires et de fournitures scolaires… sont parmi les actions phares de Fromageries Bel Maroc durant l’année 2024, avec à la clé une contribution totale de 2 millions de Dirhams et de 1 million de portions de fromage.

2- La Vache qui rit For Good : Une identité responsable de la marque iconique du fromage fondu

La Vache qui rit, la marque iconique du fromage fondu en triangle adopte une identité de marque socialement responsable (BSR- Brand Social Responsibility) : La Vache qui rit For Good.

La Vache qui rit For Good inspire les gens à voir la vie du côté positif, notamment en soutenant les communautés et en leur offrant l’occasion de s’impliquer et stimuler les notions de dons et de partage.

C’est ainsi que Fromageries Bel Maroc a choisi de faire des dons aux communautés qui en ont besoin et de contribuer ainsi à la lutte contre les inégalités alimentaires.

3-SOS Villages d’Enfants et Fromageries Bel Maroc : Une histoire de partenariat durable

SOS Villages d’Enfants Maroc apporte des réponses concrètes d’intégration sociale aux enfants sans soutien parental et en situation de détresse ou de danger. Pour ce faire, elle doit faire face à de nombreux défis au quotidien et sur le long terme. Concrètement, l’ONG se base sur une stratégie de gestion axée sur les résultats avec une approche qui utilise les normes et les principes des droits humains internationaux pour guider le développement et le travail humanitaire.

Les projets de SOS Villages d’Enfants Maroc sont développés sur la base d’analyses approfondies des besoins à travers des piliers principaux en l’occurrence la nutrition, la scolarité et l’éducation, la santé mentale et physique, la formation et l’accompagnement pour la création d’activités génératrices de revenus pour les mères en détresse.

Etant un acteur important dans l’industrie agroalimentaire, Fromageries Bel Maroc collabore étroitement avec SOS Villages d’Enfants Maroc notamment sur le volet nutrition.

L’entreprise fait don de portions du fromage fortifié, La Vache qui rit, à l’ONG de manière à assurer les besoins nutritionnels quotidiens en micronutriment et en calcium des enfants en âge de croissance. Ce n’est pas tout, elle participe avec des dons de fournitures scolaires ainsi que des dons en numéraire.

Fromageries Bel Maroc offre également du temps de travail à l’ONG, en impliquant ses collaborateurs volontaires dans des événements au profit des enfants des Villages SOS. En outre, Fromageries Bel Maroc s’est associée à SOS Villages d’Enfants Maroc après le séisme d’Al Haouz afin de concrétiser plusieurs projets en soutien aux populations locales à l’instar des forages des puits dans les régions de El Haouz et Taroudant.

4- Fromageries Bel Maroc : La face cachée d’un producteur de fromages

Connue pour ses produits phares Kiri et La Vache qui rit, Fromageries Bel Maroc est une entreprise emploie près de 1300 salariés à l’usine de Tanger, à la plateforme logistique de Mohammedia et au siège de Casablanca.

Fromageries Bel Maroc investit dans le bien-être de ses employés, de son écosystème, des communautés et dans le respect de l’environnement. Pour soutenir son écosystème, Fromageries Bel Maroc a lancé en 2019 le programme INAYA, visant à soutenir ses commerçants partenaires du circuit traditionnel. Initialement dédié à renforcer leur couverture santé, le programme s’est développé en 2024, pour devenir Tafawouk by Inaya et englober un volet de soutien scolaire aux enfants des détaillants.

En outre, en termes d’engagement sociétal, l’entreprise a collaboré en 2024 avec une cinquantaine d’associations sur différents projets à forte valeur ajoutée. On lui compte, entre autres, le lancement de l’incubateur social de Errahma, en partenariat avec TIBU Africa, le forage de trois puits dans les régions d’Al Haouz et de Taroudant, en partenariat avec SOS Villages d’Enfants Maroc ou encore la participation à l’aménagement de l’école des champions à Titale, avec TIBU Africa. En tout, l’entreprise a offert en 2024, 1 million de portions de fromage et a fait don de 2 Millions de dirhams pour soutenir différentes causes sociales.

En ce qui est du respect de l’environnement, l’entreprise a investi en 2024, 30 millions de DH dans l’objectif d’une économie annuelle de 3.200 tonnes d’émission carbone. Il s’agit de la chaudière à biomasse dont s’est équipée l’usine tangéroise, et qui est devenu dès lors le premier site à l’international à déployer la stratégie de décarbonation du Groupe Bel qui vise la neutralité carbone de toutes ses usines à horizon 2025.