Fromageries Bel Maroc obtient le label RSE de la CGEM

Fromageries Bel Maroc s’est vu attribuer le label RSE par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), à l’issue d’un audit rigoureux portant sur l’ensemble de ses pratiques sociales, sociétales et environnementales. Cette distinction vient reconnaître une démarche structurée et intégrée, mise en œuvre depuis plusieurs années par l’entreprise à l’échelle nationale.

L’obtention de ce label s’inscrit dans la continuité des engagements portés par le Groupe Bel, acteur international du snacking sain fromager, fruitier et végétal, devenu entreprise à mission en 2024. Bel place la responsabilité au cœur de sa stratégie de croissance, avec pour ambition de construire un modèle alimentaire durable et accessible à tous.

Une démarche concrète, fondée sur des résultats mesurables

Fromageries Bel Maroc structure sa politique RSE autour d’axes prioritaires : la réduction de son empreinte environnementale, le soutien aux communautés locales, la qualité et la sécurité des produits, et la responsabilité dans la chaîne de valeur.

Parmi les initiatives déployées :

La chaudière biomasse, qui alimente le site industriel et permet une réduction significative des émissions de CO₂.

L’initiative produit-partage La Vache qui rit® For Good, qui permet de reverser une partie des ventes sous forme de dons alimentaires.

Le programme Tafawouk, qui accompagne la réussite scolaire des enfants des partenaires distributeurs détaillants, en continuité de l’initiative sociale Inaya.

Ces actions, menées avec les équipes et les parties prenantes de l’entreprise, traduisent une volonté claire : contribuer, à l’échelle locale, à une alimentation plus durable et à une économie plus inclusive.

Une présence industrielle de plus de 40 ans au Maroc

Acteur historique du secteur agroalimentaire au Maroc, Fromageries Bel Maroc s’appuie sur un ancrage territorial fort, des partenariats de long terme et des équipes engagées. L’entreprise est certifiée selon les standards internationaux en matière de qualité, de sécurité alimentaire, d’environnement et de santé-sécurité au travail (ISO 22000, ISO 45001, FSSC 22000, ISO 50001).

Avec cette labellisation, Fromageries Bel Maroc réaffirme sa volonté de continuer à structurer ses engagements, en lien avec les priorités du Royaume en matière de durabilité, de souveraineté alimentaire et de développement social.