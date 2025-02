KAAN Hotels & More ouvre ses portes à Casablanca

KAAN Casablanca redéfinit l’expérience de séjour avec un concept novateur, conçu avec soin autour d’espaces signature. L’hôtel propose une gamme d’hébergements uniques et adaptés à tous les besoins. Que ce soit pour les affaires ou le tourisme, pour les courts ou longs séjours, sa position centrale en fait le point de départ idéal pour explorer la ville.

Avec 110 chambres et studios, KAAN se distingue par la diversité de ses hébergements, son design contemporain et ses espaces mêlant art, sophistication et fonctionnalité.

Dès l’entrée dans les espaces communs jusqu’à l’intimité des chambres, l’hôtel est habillé d’œuvres d’artistes locaux. Chaque toile est une fenêtre ouverte sur l’âme de la ville, offrant une immersion immédiate dans son paysage artistique.

Chaque chambre, studio et appartement est conçu avec une attention particulière au confort. Le linge délicat, la literie ultraconfortable et des détails ingénieux tels que les dressings ouverts, les télévisions connectées et une connexion Wi-Fi performante, garantissent un séjour agréable et sans encombrement. Ces aménagements visent à simplifier le quotidien des voyageurs, en leur offrant un cadre aussi fonctionnel qu’esthétique.

KAAN Casablanca met également un point d’honneur à l’accessibilité. Les chambres PMR témoignent de cet engagement, elles permettent une circulation fluide et un accès facilité aux différentes zones de l’établissement, avec des aménagements spécifiquement conçus pour maximiser le confort de tous les invités.

Pour les longs séjours, KAAN propose des appartements spacieux, dotés d’une kitchenette et de tous les équipements nécessaires pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. Ces espaces sont idéaux pour les familles ou les groupes d’amis cherchant un cadre accueillant et pratique.

Particularité des hébergements KAAN, des œuvres entamées, des toiles, poèmes et histoires ne demandent qu’à être complétées. Chaque client est invité à y apporter son ADN créatif. Donnant naissance collectivement à un Cadavre Exquis, une œuvre inédite, fruit de l’interaction de personnes dont les chemins ne se croisent pas, symbole d’un lieu des possibles.

Au cœur de cette offre, se niche des chambres Escape Game où les invités peuvent vivre des aventures palpitantes. Des expériences immersives dans un monde de mystère et d’inattendu, le temps d’une enquête où vous êtes détective privé chargé de résoudre une affaire ; dans un décor de maison hantée, trouvez une échappatoire avant qu’il ne soit trop tard ou embarquez dans un voyage dans le temps, transportés dans une autre époque.

C’est ainsi que KAAN Casablanca Hotels & More dévoile une nouvelle signature de l’hôtellerie urbaine lifestyle à Casablanca et bientôt dans les différentes métropoles du royaume.