KAAN Hotel Casablanca : fusion unique d’art, design et hospitalité (VIDEO)

KAAN Hotel Casablanca, une nouvelle génération d’hôtellerie lifestyle du groupe Experienciah, ouvre ses portes au cœur de Casablanca.

KAAN comme « KAAN YA MAKANE », carrefour des « il était une fois », lieu des possibles où chacun est invité à raconter son histoire. Kaan comme « I Can, you can, we kaan ». Un lieu où nous pouvons tout et tous. Une marque flexible, proche de sa communauté, dont les marqueurs œuvrent à la curation d’une expérience où tout est possible.

Véritable lieu de vie, animé par une programmation en constante évolution, Kaan ne dort jamais. Ici, toutes les formes d’expressions visuelles, artistiques, sonores, gustatives et expérientielles trouvent leur voie et créent un lieu hybride où il se passe toujours quelque chose.

Ouvert sur le paysage artistique de sa ville, Kaan s’impose comme un incubateur de talents, participant à l’éclosion de nouvelles étoiles. Tous les jeudis, le Lobby vibre au rythme de la Zone 404, où divers artistes révèlent leur génie, portés par le soutien de leur communauté.

L’expression de soi s’invite également dans les chambres, toutes dotées d’une œuvre collaborative où chacun est invité à y laisser son ADN créatif, donnant naissance collectivement à un Kadavre Exquis, une histoire co-construite, fruit de l’interaction de personnes dont les chemins ne se croisent pas, transcendant les frontières individuelles pour créer ensemble au-delà des limites spatio-temporelles.

KAAN se distingue aussi par la diversité de ses hébergements, proposant des solutions adaptées à tous les voyageurs. L’hôtel compte 110 chambres et studios accueillants, chaleureux, design et contemporains. Des chambres PMR facilitant la circulation et l’accès aux différentes zones offrent une accessibilité optimale avec des aménagements conçus pour un confort maximal. Des appartements, parfaits pour les longs séjours, peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes.

Côté restauration, la « KAANTINE urbaine 2.0 » propose une carte marocaine authentique, en partenariat avec Kitchen & Co, un atelier de plats cuisinés offrant des produits répondant aux besoins nutritionnels de toute la journée, avec la possibilité d’un « grab & go », parfait pour les citadins pressés.

Et tout là-haut, aussi inventif, le MISTI, un Rooftop Latino-Asiatique vibrant et festif, offre une vue imprenable sur l’effervescence casablancaise, la mosquée Hassan II, le parc de la Ligue arabe et sa jolie cathédrale.

S’ajoutent à cela une salle de fitness et des espaces de co-working, offrant la possibilité d’un MICE tourné vers la créativité.

À KAAN, l’ambition de HUB URBAIN CRÉATIF est prise très au sérieux. Ici, chaque espace et chaque instant sont une scène d’expression. L’hôtel & More promet d’offrir à ses clients une expérience hôtelière sans précédent, où proximité, flexibilité et expression de soi sont au cœur de tout.