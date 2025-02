Imperiales 2025 : Kaan Hotel Casablanca, sacré best user experience

KAAN Hôtels & More , nouvelle génération d’hôtellerie lifestyle du groupe Experienciah, franchit une nouvelle étape dans son ascension en remportant le prix de la Best User Experience aux Imperiales 2025.

Une consécration qui vient saluer une approche novatrice, illustrant l’engagement du groupe à réinventer l’hospitalité, où la Guest App devient bien plus qu!un simple support : une déclaration d!intention, une expérience à part entière.

Dès sa création, Experienciah s’est donné pour mission de transformer le paysage hôtelier marocain et africain en s’inspirant des nouvelles dynamiques de l’hôtellerie expérientielle et créative. Le partage, la communauté, l’innovation et l’excellence sont au cœur de son ADN, avec une ambition claire : repousser les frontières du voyage et de l’émotion.

Cette distinction vient récompenser un défi majeur : créer un parcours client digital fluide, intuitif et interactif, capable d’anticiper les attentes des Millennials et Gen Z, tout en garantissant une parfaite adoption par les équipes opérationnelles.

Pour y parvenir, KAAN Hotel Casablanca a mis en place un Digital Hub centralisant l’ensemble des données clients et alimentant simultanément toutes les solutions proposées. Ce système intégré offre une expérience ultra-personnalisée et efficace, où chaque interaction devient un levier d’optimisation et de satisfaction.

Grâce à cette approche Guest Centric, le pré check-in digital a atteint un taux de conversion de 40 %, avec 80 % des clients transmettant leurs pièces d’identité en amont, permettant ainsi de gagner 50 heures par mois lors des arrivées à l’hôtel. Une experience digitale réinventée, renforçant l’engagement et la réactivité du service. Une stratégie qui a porté ses fruits, puisque KAAN Hotel s’est imposé comme le n°1 sur Booking.com à Casablanca à fin décembre 2024.

« Cette récompense est le fruit d’une vision claire et d’un travail collectif passionné. Nous la devons à nos équipes dévouées et à nos clients fidèles, qui nous inspirent chaque jour à redéfinir les standards de l’hospitalité », déclare Experienciah.

Avec ce prix, KAAN Hôtels & More confirme son engagement à briser les codes et à proposer une nouvelle manière de penser l!hôtellerie : flexible, inclusive, immersive et résolument tournée vers l!avenir.