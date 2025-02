Marjane Group remporte le prix “Approuvé Saveur Goût Responsable 2025” pour le Miel Thym et les Noix Beldi FILIERE M

Pour la quatrième année consécutive, Marjane Group a été récompensé par le label “Approuvé Saveur de l’Année Maroc”. Cette année, deux produits phares de FILIERE M, le Miel Thym et les Noix Beldi, ont été mis à l’honneur en recevant le prix « Approuvé Saveur Goût Responsable 2025 ».

Ces deux produits primés incarnent l’engagement de Marjane Group pour une agriculture durable, respectueuse de l’environnement, et une valorisation équitable des productions locales. La distinction repose sur leur qualité gustative reconnue, leur Nutri-Score élevé et l’engagement de Marjane Group à promouvoir les Objectifs de Développement Durable (ODD), répondant ainsi aux attentes des consommateurs en quête d’authenticité et de transparence.

« Cette nouvelle distinction pour nos produits FILIERE M témoigne de notre engagement constant envers l’agriculture durable et la valorisation des productions locales. Chez Marjane Group, nous avons toujours mis un point d’honneur à soutenir des pratiques respectueuses de l’environnement et à garantir à nos consommateurs des produits de qualité, authentiques et traçables. Ce prix, pour la quatrième année consécutive, confirme notre positionnement en tant qu’acteur majeur dans la distribution responsable et notre volonté de contribuer positivement aux objectifs de développement durable. » a déclaré Monsieur Mohammed Bendidi, Directeur général adjoint de Marjane Group en charge du marché et BtoB.

Le Miel au Thym FILIERE M : un savoir-faire ancestral

Le Miel au Thym FILIERE M provient des apiculteurs de la région d’Azilal, au cœur du Haut Atlas marocain, une zone réputée pour la richesse et la diversité de sa flore. Ce trésor apicole est produit par la coopérative partenaire Manahil Al Maghrib, composée de six producteurs, dont trois femmes, qui exploitent ensemble 4 700 ruches.

Certifié FILIERE M par l’organisme de certification CCPB, le Miel FILIERE M garantit une traçabilité complète tout au long de son cycle de production. Les apiculteurs respectent des pratiques traditionnelles et écoresponsables, excluant tout recours à des produits chimiques ou à des conservateurs. Ces méthodes permettent d’assurer une production naturelle, préservant ainsi la pureté et l’authenticité du produit final, tout en respectant les cycles de vie des abeilles et en préservant les écosystèmes floraux environnants.

Les Noix Beldi FILIERE M : un produit du terroir marocain cultivé dans le respect de la nature

Les Noix Beldi FILIERE M proviennent des terres fertiles d’Azilal, spécifiquement de la région d’Ait Bouali, où la coopérative Ait Bouali, composée de 92 producteurs, cultive plus de 3902 arbres de noyers. Ces noix, certifiées FILIERE M par l’organisme de certification CCPB et bénéficiant du Label Terroir du Maroc, sont le fruit d’une agriculture raisonnée et respectueuse de l’environnement.

Le processus de production suit un cahier des charges rigoureux, sans recours aux pesticides ni engrais chimiques, garantissant ainsi un produit naturel et authentique. L’engagement envers des pratiques durables se reflète dans la gestion des terres, qui préserve la fertilité du sol et réduit les risques d’érosion.

La traçabilité de la production est assurée tout au long du cycle, garantissant une qualité constante des noix Beldi FILIERE M.

Un partenariat gagnant pour les producteurs et coopératives locaux

Marjane Group établit des partenariats à long terme avec les coopératives locales, offrant aux producteurs une stabilité économique grâce à des prix équitables. Ces collaborations permettent de renforcer non seulement la résilience des producteurs face aux enjeux environnementaux et économiques, mais aussi d’intégrer des techniques agricoles modernes et durables, transmises par les ingénieurs agronomes de FILIERE M. En plus de garantir des méthodes de production respectueuses de l’environnement, ces partenariats soutiennent directement les familles locales, créant ainsi des emplois et contribuant au développement socio-économique des régions rurales. À travers ce modèle, Marjane Group soutient un cercle vertueux : une production de qualité, un respect des ressources naturelles et un impact positif sur les communautés.