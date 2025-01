Accor poursuit le déploiement de sa nouvelle organisation mondiale au Maroc

Accor souhaite accélérer son développement au Maroc avec une organisation renouvelée et des ambitions claires : positionner le pays comme une destination incontournable en conjuguant excellence opérationnelle et richesse d’expériences à travers toutes ses gammes.

Accor poursuit le déploiement progressif de sa nouvelle organisation mondiale au Maroc. Cette nouvelle structure, conçue pour répondre aux spécificités du marché local, repose sur deux divisions majeures – « Premium, Milieu de Gamme & Économique » et « Luxe & Lifestyle ». Elle vise à optimiser les performances opérationnelles, accompagner les partenaires de manière ciblée et enrichir l’expérience client à travers une approche différenciée.

Avec cette organisation, Accor clarifie la répartition des expertises et renforce son soutien aux marques et projets stratégiques. La division « Premium, Milieu de Gamme & Économique » s’articule autour de quatre régions, dont « Europe et Afrique du Nord » au sein de laquelle l’on retrouve les marques Pullman, Mövenpick, Novotel, Mercure, Adagio et ibis au Maroc. De son côté, la division « Luxe & Lifestyle » adopte une approche par marque. Accor est notamment présent dans le pays avec Fairmont, Sofitel et MGallery.

Deux nominations clés pour mise en place à compter de Janvier 2025

Mehdi Morad à la tête des Opérations pour Sofitel, Sofitel Legend, MGallery et Emblems au sein de la division Luxe et Lifestyle

Mehdi Morad, en charge des opérations chez Accor depuis 2019 en tant que Vice-Président des Opérations pour l’Afrique, l’île Maurice, la Réunion et les Seychelles, élargit ses fonctions en y intégrant le Maroc, où il supervisera désormais les hôtels des marques Sofitel, Sofitel Legend, MGallery et Emblems.

Souleymane Khol à la tête des Opérations Premium, Milieu de Gamme et Économique

Fort de près de 20 ans d’expérience chez Accor dans des fonctions stratégiques et opérationnelles, Souleymane Khol est nommé Vice-Président des Opérations pour les marques Premium, Milieu de Gamme et Économique au Maroc.

Toutes les équipes opéreront depuis le siège commun de Casablanca, permettant une collaboration optimisée entre les divisions et un alignement stratégique accru. La mise en place de cette nouvelle structure confirme l’engagement de Accor à offrir une organisation performante, adaptée aux attentes du marché et au service de ses clients et partenaires qui serviront au mieux les 42 hôtels du Groupe dans le pays et les ouvertures prévues pour ces prochaines années avec notamment l’arrivée des marques Mama Shelter (via Ennismore, l’entité lifestyle de Accor) ainsi que greet.