JTI certifiée en matière d’égalité des chances et d’égalité des salaires

JTI est fière d’annoncer avoir à nouveau reçu la prestigieuse certification Global Equality Standard (GES) d’Ernst & Young (EY) au niveau mondial, réaffirmant son engagement constant envers la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) dans ses opérations au niveau global.

Le GES d’EY est la seule certification mondiale de DEI qui évalue l’égalité des chances et l’égalité des salaires à une échelle globale. Elle permet aux entreprises multinationales d’évaluer dans quelle mesure la DEI est intégrée dans leurs opérations au niveau mondial. Cette certification requiert un processus exigeant et nécessite l’apport de preuves concrètes e pratiques qui garantissent des conditions équitables pour tous les employés. La certification a été octroyée après une évaluation menée sur plusieurs mois, incluant la consultation des collaborateurs de JTI dans différentes régions et pays.

En tant que leader dans la promotion d’une culture de diversité, d’équité et d’inclusion, JTI a été l’une des premières entreprises multinationales à obtenir cette certification en 2021 (2021 – 2024). Cette année, l’entreprise a amélioré son score de 11 % par rapport à 2021, marquant des avancées significatives et renforçant sa position d’employeur de référence à l’échelle mondiale. Cette reconnaissance repose sur une évaluation exhaustive et approfondie de la culture, des processus et des opérations de JTI, incluant les pratiques de recrutement, la progression de carrière, les programmes de bien-être et les opportunités de leadership.

Démontrant son plein engagement sur le sujet, JTI a mis en place un Conseil consultatif DEI au niveau de son conseil d’administration, présidé par le PDG Eddy Pirard et composé de six membres du comité exécutif. Ce conseil recommande les stratégies et meilleures pratiques pour faire progresser la diversité, l’équité et l’inclusion à travers l’entreprise.

Pour JTI, l’égalité des genres est une priorité stratégique formelle et formalisée. L’entreprise est complètement engagée à augmenter la représentation des femmes dans les postes de direction et à atteindre la parité à tous les niveaux. Pour ce faire, JTI a mis en œuvre un certain nombre de mesures en matière de recrutement et de gestion des talents, notamment des panels d’interview équilibrés et des listes finales de candidats avec une parité hommes-femmes pour les postes de leadership.

L’entreprise a également lancé un programme de parrainage annuel visant le développement professionnel spécifiquement destiné aux femmes et créé un groupe-ressource employés (GRE) global appelé “TogetHER”. Ce réseau interne est complètement inclusif et ouvert à tous les employés de JTI, femmes et hommes en tant qu’alliés. Le réseau vise à sensibiliser, soutenir, et créer un environnement favorable au développement des femmes.

Au sein du groupe TogetHER, l’initiative “Ailes pour elles” travaille à créer un environnement favorable pour les femmes afin de se soutenir les unes les autres avec des programmes de mentorat, de coaching et de parrainage par et pour les femmes. En 2023, l’initiative a été derrière le lancement de “Just a Call Away”, un programme destiné à être le premier point d’appel pour les femmes confrontées à des défis.

La certification GES est également une reconnaissance des efforts continus de l’entreprise pour garantir l’égalité des salaires pour un travail égal. En tant qu’employeur certifié Global Equal Pay, JTI a mis en place un système qui veille à ce que toutes ses entités maintiennent l’équité salariale, assurant ainsi une totale transparence dans ses pratiques de rémunération.

JTI a également développé des programmes significatifs pour améliorer la qualité de son environnement de travail pour tous ses employés, comprenant des initiatives de bien-être mental et physique, des programmes de développement personnel, ainsi que des horaires de travail flexibles permettant jusqu’à 50 % de télétravail.

« Nous sommes fiers du renouvellement de cette prestigieuse certification à l’échelle mondiale et du maintien de notre certification en Afrique du Nord et de l’Ouest. Cela témoigne de notre engagement total envers l’égalité salariale pour un travail égal, au-delà de toute forme de discrimination. À cet égard, nos packages de rémunération sont toujours déterminés en fonction des postes et du type de travail requis, et jamais en fonction des personnes occupant ces postes. Nous sommes également fiers d’être la première entreprise de la région à offrir un congé parental payé de 20 semaines (4 mois) à nos employés devenant nouveaux parents, sans distinction de genre », a déclaré Natali Dincer, Directrice People & Culture, JTI Afrique du Nord et de l’Ouest.

Au Maroc, JTI met un point d’honneur à offrir des opportunités de carrière égales, comme en témoignent la diversité des nationalités dans nos bureaux, ou l’initiative Women in Sales (les femmes dans la fonction commerciale). La transparence dans les processus de recrutement, tant internes qu’externes, est un autre exemple de cet engagement. JTI déploie également plusieurs programmes visant à améliorer le bien-être physique et mental de ses employés.

L’engagement constant de JTI pour l’égalité au Maroc reflète ses valeurs internes et sa responsabilité sociétale. L’entreprise reste dédiée à créer un environnement propice à l’épanouissement de ses collaborateurs et à promouvoir l’égalité dans les années à venir.