JTI lance une nouvelle usine à Tétouan pour un investissement de 931 MDH

JTI (Japan Tobacco International) a annoncé, vendredi, le lancement des travaux de construction de sa nouvelle usine de production à Tétouan Park, au sein de la plateforme industrielle de Tanger Med.

Ce projet, d’un investissement de 931,2 millions de dirhams (environ 92 millions de dolars), marque une étape significative dans le développement de JTI au Maroc et en Afrique, indique un communiqué de la société, notant que le choix du Maroc pour cette nouvelle implantation reflète sa position stratégique en tant que hub régional, ses infrastructures de classe mondiale et son engagement en matière de développement durable, notamment dans les énergies renouvelables.

Ce projet, approuvé par la Commission nationale des investissements en janvier 2024, s’inscrit dans le cadre de la nouvelle Charte de l’investissement de 2023, ainsi que la politique de substitution des importations par le « Made in Morocco » initiée en 2020, précise le communiqué, soulignant que ces initiatives créent un environnement propice à l’investissement étranger et au développement industriel.

La cérémonie de lancement des travaux, tenue ce vendredi, s’est déroulée en présence du directeur général du Centre régional d’investissement (CRI-TTA), Jalal Benhayoun, ainsi que de plusieurs autres parties prenantes marquant cette initiative majeure.

« Cette nouvelle usine témoigne de notre engagement envers le développement économique et social du Maroc », a souligné, à cette occasion, le directeur général de JTI Northern & Western Africa, José Luis Amador, notant que l’accompagnement des autorités, qu’elles soient centrales ou régionales, a été exemplaire et à la hauteur de la réputation du Maroc en termes de climat des affaires. Il a affirmé que « cette cérémonie de lancement des travaux est un moment historique, marquant le début d’une nouvelle ère pour JTI en Afrique du Nord et de l’Ouest ».

Cette nouvelle usine, située dans la zone d’activités Tétouan Park, et dont la construction débutera en août 2024, sera équipée des technologies les plus avancées pour devenir une Green Factory modèle.

À pleine capacité, cette installation créera 170 emplois directs et plusieurs dizaines d’emplois indirects, sur site et hors site dans la région. L’objectif est également d’employer 30% de femmes, vu que l’inclusion et l’autonomisation économique des femmes constituent un pilier majeur de la politique de ressources humaines et de RSE de l’entreprise.

Cette nouvelle usine, qui sera construite sur un terrain de 4,7 hectares à Tétouan Park, avec une surface bâtie de 18.000 m², adoptera des mesures d’efficacité énergétique, telles que l’utilisation de l’éclairage LED et de systèmes de gestion automatisés pour l’éclairage, la climatisation et le chauffage.

Un système de collecte des eaux de pluie et de recyclage de l’eau sera également mis en place pour répondre aux besoins non-potables de l’usine.

A cet égard, le directeur de l’usine, Robert Nunesky, a dit « nous sommes ravis de lancer cette Green Factory au Maroc, qui reflète notre vision d’intégrer des pratiques durables dans l’ensemble de nos opérations et de contribuer positivement aux communautés locales ».

Ce projet représente une avancée significative pour JTI, renforçant sa position en tant que leader de l’industrie du tabac au Maroc et en Afrique. En investissant dans des infrastructures modernes et durables, JTI démontre son engagement à long terme envers la croissance responsable et le bien-être des communautés locales.

JTI a ainsi exprimé sa gratitude envers toutes les parties prenantes impliquées dans ce projet ambitieux, note le communiqué, soulignant que l’accompagnement de bout en bout de l’AMDIE, du CRI-TTA et des acteurs locaux a permis à JTI de bénéficier d’un soutien continu depuis la phase de prospection jusqu’à l’obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires, délivrées dans des délais minimaux.

« Cet appui exemplaire va permettre de faciliter la réalisation et la mise en exploitation rapide de ce projet d’envergure », ajoute la même source.

La capacité de production annuelle initiale de l’usine est prévue pour répondre aux besoins du marché domestique. Elle pourra être augmentée pour répondre aux potentielles opportunités d’export.

En effet, le Maroc est le hub de JTI pour l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest, et les équipes basées à Casablanca servent pas moins de 12 marchés.

Il est à rappeler que les marques phares de JTI au Maroc sont Camel et Winston, et les produits de JTI représentent aujourd’hui au Royaume près du tiers du marché.

La nouvelle usine intégrera des technologies innovantes et économes en énergie, en ligne avec les normes strictes de JTI et les objectifs globaux du groupe JT en matière de développement durable.

Parmi les initiatives clés, l’usine couvrira au moins 40% de ses besoins énergétiques grâce à l’énergie solaire, avec une ambition à long terme de neutralité carbone d’ici 2030.

En tant qu’acteur global, JTI possède 8 centres de recherche et développement et 36 unités de production dans le monde. Le groupe JT fait partie du Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index et de la prestigieuse A-List du Carbon Disclosure Project (CDP).

Ces distinctions soulignent l’engagement de JTI à minimiser son impact environnemental tout en optimisant l’efficacité de ses opérations.

Il est à noter que JTI, membre de JT Group of Companies, est une société internationale de tabac, qui commercialise ses marques dans plus de 130 marchés. L’entreprise possède Winston et Camel, respectivement deuxième et troisième marques de cigarettes au monde, ainsi que Mevius et LD.

JTI est également un acteur majeur dans la catégorie des produits à risques réduits avec sa marque de tabac chauffé Ploom, sa marque de vapotage, Logic, et les sachets de nicotine Nordic Spirit.

L’entreprise, dont le siège est basé à Genève, en Suisse, emploie plus de 46.000 personnes et s’est vu décerner la distinction Global Top Employer pour la dixième année consécutive en 2024.

JTI a choisi le Maroc comme hub pour son cluster Afrique du Nord depuis 2011 et l’a étendu à l’Afrique de l’Ouest depuis 2022. Les produits de JTI commercialisés au Maroc sont Camel, Winston, Glamour, Monte Carlo et LD.

La société JTI a été certifiée Top Employer pour la 7ème année consécutive au Maroc. Elle est de plus l’une des entreprises certifiées Top Employers pour la 3e année consécutive confirmant ainsi son statut d’employeur national et international de référence.