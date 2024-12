Visa: Attijariwafa bank reçoit le Digital Banking and Innovation Award

Le Groupe Attijariwafa bank, par l’intermédiaire de sa filiale Attijari Payment Processing, a été honoré par le Digital Banking and Innovation Award décerné par Visa, un leader mondial des paiements électroniques.

Ce prix prestigieux souligne la reconnaissance du rôle pionnier du groupe dans l’adoption des technologies numériques innovantes et son engagement à transformer l’expérience bancaire de ses clients.

Ce prix reflète la capacité du Groupe à répondre aux défis de la transformation digitale, en développant des solutions intuitives, sécurisées et adaptées aux besoins croissants des particuliers, des professionnels et des entreprises. Grâce à sa vision stratégique et à ses initiatives novatrices, Attijariwafa bank continue de redéfinir les standards de la banque digitale, non seulement au Maroc, mais également dans l’ensemble de la région.

« Nous sommes ravis de remettre ce prix à Attijari Payment Processing pour son leadership en matière d’innovation numérique et son engagement à offrir des expériences bancaires modernes et accessibles. Cette distinction reflète notre partenariat fructueux et notre mission commune : apporter des services financiers innovants et accessibles aux citoyens du Maroc » a déclaré Sami Romdhane Country Manager Maroc de Visa

« Cette distinction témoigne de notre engagement à placer l’innovation au cœur de notre stratégie. Ce prix traduit notre ambition de repousser les frontières de la banque traditionnelle pour offrir à nos clients des solutions avant-gardistes, fiables et adaptées à leurs attentes. Notre collaboration avec Visa renforce notre détermination et continue de nous inspirer dans notre quête d’excellence et de leadership dans le secteur bancaire » a déclaré Fahd Bettache, Directeur Général d’Attijari Payment Processing

Cette reconnaissance s’inscrit dans la vision de Visa visant à encourager et soutenir l’innovation dans l’écosystème bancaire, en partenariat avec des institutions qui partagent les mêmes ambitions de transformation digitale et d’excellence client.

