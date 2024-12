Kitea. Othman Benkirane: “Nous renouvelons notre engagement pour l’excellence client”

OTHMAN BENKIRANE

Directeur Général

Pour la quatrième année consécutive, Kitea décroche le prestigieux titre de «Meilleur Service Client de l’Année», une reconnaissance qui reflète son engagement inébranlable envers la satisfaction client. Le DG revient sur les stratégies clés pour maintenir ce niveau d’excellence, les ambitions pour une personnalisation accrue et l’expansion stratégique du groupe, tout en soulignant l’importance d’une culture d’entreprise centrée sur l’expérience client.

Comment prévoyez vous de maintenir votre niveau d’excellence après cette nouvelle consécration ?

Être élu 4 fois consécutivement « Meilleur Service Client de l’Année » est le reflet d’un engagement constant envers l’excellence. Offrir un service de qualité supérieure à nos clients constitue une priorité stratégique pour Kitea, un engagement que nous cultivons sur le long terme avec la plus grande rigueur. Pour atteindre cet objectif, nous nous appuyons sur plusieurs leviers essentiels. Grâce à une approche proactive, en perpétuelle évolution, nous avons pour ambition de dépasser continuellement ce niveau d’excellence.

Avez-vous des ambitions spécifiques pour renouveler ou renforcer cette reconnaissance dans les années à venir ?

Kitea Group, affiche des ambitions fortes pour consolider et renouveler cette reconnaissance. Tout d’abord, nous visons à enrichir notre approche du service client en proposant des solutions encore plus personnalisées, fondées sur l’analyse des données et les retours de nos clients. Cette démarche nous permet d’anticiper leurs besoins avec précision et de leur offrir une expérience sur mesure, tout en nous adaptant avec agilité aux évolutions du marché.

Par ailleurs, l’automatisation de certaines tâches répétitives constitue un levier stratégique. Elle nous permet de libérer des ressources pour privilégier les interactions humaines de qualité, renforçant ainsi la satisfaction client. Enfin, nous continuons notre expansion avec l’ouverture de nouveaux magasins de 4e génération au Maroc, notamment à Zenata, Kénitra et prochainement Laâyoune. Ces espaces modernes allient choix, innovation et qualité de service, afin de nous rapprocher toujours plus de nos clients et de répondre à leurs attentes croissantes.

Comment ce prix a-t-il influencé la perception de votre propre rôle dans l’entreprise ?

En tant que CEO, ce prix a élargi la vision de mes responsabilités : au-delà de la gestion, il me place comme un acteur clé dans la promotion d’une culture axée sur l’excellence client. Il symbolise un renouvellement indéniable de la confiance de nos clients et nous nous engageons à poursuivre cette dynamique avec détermination.

La rédaction / Les Inspirations ÉCO