Epson célèbre 5 ans au Maroc en dévoilant ses innovations technologiques

À l’occasion de son 5ème anniversaire au Maroc, Epson, hub stratégique pour l’Afrique francophone, a dévoilé simultanément ses dernières innovations technologiques. Cet événement a rassemblé partenaires et médias à l’occasion d’une cérémonie d’inauguration dans ses nouveaux locaux, suivie d’un point de presse, sous le thème « Innovation, Durabilité et Collaboration ». Cette célébration marque un tournant important dans l’histoire d’Epson au Maroc, mettant en lumière ses engagements continus et son rôle clé dans la région.

A cette occasion, des démonstrations de produits ont permis de découvrir des solutions innovantes dans le domaine de l’impression et de la projection, en mettant en avant les principes fondamentaux de la marque, incarnés par le concept « Sho Sho Sei » : une technologie compacte, précise et écoénergétique. L’événement a réuni l’équipe managériale d’Epson, dirigée par Neil Colquhoun, Président de la région META CWA, qui s’est déplacé spécialement au Maroc pour rencontrer partenaires, clients et journalistes. Les responsables d’Epson, dont Ilias Azzaoui, Directeur Général d’Epson Afrique Francophone, ont souligné les réalisations passées de l’entreprise et partagé les initiatives futures.

Au cœur des priorités d’Epson, l’innovation se manifeste par un engagement constant à apporter des technologies de pointe, notamment dans les secteurs stratégiques tels que l’éducation, la santé et la technologie pour les foyers et commerces. La durabilité occupe également une place centrale, avec des produits respectueux de l’environnement, comme les imprimantes EcoTank et les projecteurs économes en énergie, qui contribuent à réduire l’empreinte carbone des utilisateurs. Enfin, la collaboration est mise en avant à travers l’accompagnement d’Epson des initiatives éducatives et des efforts pour soutenir les entreprises locales dans l’amélioration de leur productivité, tout en réduisant leur impact environnemental.

Parmi les produits phares présentés lors de cet événement, combinant haute performance et respect de l’environnement, trois modèles d’imprimantes et des mini-projecteurs laser intelligents ont captivé l’attention, promettant de transformer l’expérience de l’impression et de la projection à domicile.

Avancées dans le domaine de l’impression

Dans le volet de l’impression, Epson a dévoilé une nouvelle imprimante, la SC-S9100, compacte de 64 pouces, qui représente un pas de géant significatif en matière de technologie d’impression de signalétique. Grâce à une productivité accrue, à des têtes d’impression pouvant être remplacées par l’utilisateur, à un espace colorimétrique élargi et une précision de reproduction exceptionnelle, les utilisateurs peuvent améliorer leurs offres de services tout en minimisant les temps d’arrêt. Epson fournit une solution complète pour la SC-S9100, garantissant des performances fiables et le design discret et soigné contribue à une meilleure facilité d’utilisation et permet une installation dans des espaces à hauteur restreinte, maximisant ainsi l’espace de travail disponible.

Toujours dans la gamme de produits SureColor, avec les F9500 et SC-F9500H, Epson a présenté une solution qui, non seulement améliore la productivité et la qualité d’image, mais promeut également des pratiques respectueuses de l’environnement et reflète son engagement en faveur de l’innovation. Ces deux modèles se distinguent par leur design compact et leur grande productivité, offrant une réduction de hauteur de 300 mm par rapport à leurs prédécesseurs et un espace de travail supplémentaire grâce à leur surface supérieure plate. Grâce à la tête d’impression PrecisionCore MicroTFP, la F9500 permet un gain de productivité allant jusqu’à 30 % en mode 4 couleurs. La SC-F9500H, avec ses encres orange et violettes, étend l’espace colorimétrique de 20 %, offrant des couleurs plus vives et précises, tout en intégrant des encres fluorescentes pour des rendus éclatants.

S’agissant des marchés de la photo professionnelle, des beaux-arts, de l’affiche et de la signalétique intérieure, où Epson est une référence, les participants ont pu découvrir la SureColor P20500. Cette imprimante marque un grand progrès en s’appuyant sur les points forts de la SC-P20000 tout en offrant une rentabilité accrue, ainsi qu’une qualité, une fiabilité et une productivité exceptionnelles. La SureColor P20500 permet de répondre aux exigences des laboratoires photo, des magasins de photocopie et des entreprises, tout en offrant une productivité et une qualité encore supérieures.

Quant au domaine de l’impression d’étiquettes professionnelles, l’assistance a pu découvrir la ColorWorks C8000e, une imprimante d’étiquettes couleur industrielle compacte. Elle produit rapidement une variété d’étiquettes de haute qualité à grande vitesse tout en réduisant les déchets et l’empreinte environnementale. Cette imprimante est conçue pour l’impression d’étiquettes à la demande en interne, répondant aux besoins de divers secteurs tels que l’alimentation, la santé et la logistique. La C8000e utilise la technologie PrecisionCore d’Epson, atteignant une résolution de 1200 x 600 dpi et une vitesse d’impression de 300 mm/sec. Son coût total de possession est faible grâce à l’utilisation de sachets d’encre haute capacité, réduisant le plastique de 75 % par rapport aux cartouches.

Nouveaux mini-projecteurs pour une expérience immersive

Dans la technologie de projection, Epson a présenté deux nouveaux mini-projecteurs laser intelligents, l’EF-21 et l’EF-22, dans la gamme « EpiqVision ». Abordables, ces nouveaux projecteurs permettent de profiter, où que l’on se trouve, d’une image immersive sur grand écran et offrent jusqu’à 10 ans de visionnage sans maintenance[1]. Faciles à installer, les deux modèles affichent une image allant jusqu’à 150 pouces, sont équipés de Google TVTM[2], de Netflix en natif et de deux

deux haut-parleurs de 5 W qui peuvent également être utilisés comme haut-parleurs indépendants grâce à leur connectivité Bluetooth.

Les mini-projecteurs laser compacts peuvent projeter dans n’importe quelle direction – sur un mur, au plafond ou au sol. Le support intégré réglable de l’EF-22 pivote pour des options d’affichage encore plus flexibles. Les EF-21 et EF-22 offrent une expérience de divertissement sur grand écran, que ce soit à la maison ou en déplacement. Grâce à la technologie 3LCD d’Epson, les images sont lumineuses et éclatantes ; la luminosité des blancs et des couleurs est élevée pour donner encore plus de vie au contenu projeté.