Orange Maroc, partenaire d’une première mondiale dans la chirurgie à distance

Acteur engagé en faveur de la transformation digitale du secteur de la santé au Maroc, Orange Maroc est fier d’accompagner le groupe marocain Oncorad pour une première mondiale dans l’histoire de la chirurgie à distance avec une opération effectuée sur une distance record de 12 000 km entre Casablanca et Shangaï.

Cette prouesse technologique qui marque une étape décisive pour la médecine au Maroc a été réalisée grâce à une préparation minutieuse et précise entre les équipes techniques des deux entreprises et à la mise en place d’une solution adaptée par Orange Maroc. Cette collaboration exemplaire a permis de garantir la sécurité et le succès de l’intervention chirurgicale.

Pour garantir une prise de décision médicale sécurisée, très rapide et efficace, Orange Maroc a déployé une connectivité à très haut débit garanti avec une latence ultra faible et sur deux chemins complètement séparés afin d’assurer la résilience nécessaire pour ce genre d’opérations.

Un contrôle strict du bon fonctionnement des robots et des systèmes de télécommunication a aussi été effectué avant l’intervention à travers plusieurs sessions de test entre Orange Maroc et l’ensemble des partenaires, évacuant ainsi tout risque technique pour le patient.

« Aujourd’hui, Orange Maroc a franchi une nouvelle étape en matière d’innovation en accompagnant cette première mondiale qui marque un tournant pour la santé au Maroc. Cette réussite est le fruit d’un travail d’équipe et d’une volonté commune pour placer le Maroc à la pointe de la médecine numérique » a déclaré Hendrik Kasteel, Directeur Général Orange Maroc.

Réalisée avec succès le 16 novembre 2024, cette opération a été effectuée grâce à l’utilisation du robot chirurgical Toumai, associé à une solution de communication avancée permettant une transmission en temps réel des commandes du chirurgien à Shanghai avec les mouvements du robot au Maroc. L’opération a pu être accomplie avec une précision absolue grâce à des images haute définition et a une interconnexion entre le chirurgien et le patient résiliente et sécurisée.

Par ailleurs, grâce au Firewall mis en place par Orange Maroc, toutes les données ont été sécurisées et des protocoles stricts ont été mis en place pour protéger la confidentialité et la sécurité de toutes les informations médicales liées à cette opération inédite. Orange Maroc a ainsi permis de respecter toutes les normes et réglementations internationales de sécurité et d’éthique médicales, notamment celles formulés dans le cadre des accords entre les professionnels de santé au Maroc et en Chine.

« Ce partenariat avec Oncorad est un exemple parfait de la manière dont nous accompagnons nos clients dans leurs projets les plus ambitieux, en leur fournissant les outils technologiques les plus avancés. Notre solution de connectivité redondante et à très faible latence, qui a été le socle de cet exploit médical, a ainsi démontré tout le potentiel de nos infrastructures pour répondre aux défis les plus complexes de la santé numérique. » a affirmé Mme Hind Lfal, Directrice Exécutive d’Orange Maroc.

Partenaire technologique de cette première mondiale, Orange Maroc est fier de propulser le Maroc parmi les leaders mondiaux de l’innovation médicale, en ouvrant la possibilité à des interventions de haute qualité aux patients du Royaume, quelle que soit leur localisation, même dans les régions éloignées. Cet exploit reflète l’engagement d’Orange Maroc à contribuer au développement technologique et innovant du secteur de la santé marocain, grâce à des solutions de pointe sécurisées, fiables et inclusives.

