Plastima lance BIOMA, sa nouvelle gamme de tubes en PVC bi-orienté

Plastima, leader marocain des conduites thermoplastiques, annonce le lancement de BIOMA, sa nouvelle gamme de tubes en PVC bi-orienté (PVC-BO), spécialement conçue pour les réseaux sous pression. Cette innovation de pointe fait de Plastima le 1er acteur marocain à lancer cette technologie, un véritable tournant pour l’industrie des canalisations au Maroc.

Avec BIOMA, Plastima réaffirme son rôle de pionnier en matière de solutions durables pour la gestion de l’eau et des infrastructures. Ce projet a permis de créer des emplois, de substituer l’importation et de renforcer l’écosystème des canalisations au Maroc, tout en contribuant à la souveraineté industrielle du pays.

Une gamme de produits 100% Made in Morocco

La nouvelle gamme BIOMA incarne l’excellence du savoir-faire marocain. Développée suite à un important investissement dans l’outil industriel, elle est conçue et fabriquée localement selon des normes de qualité internationales les plus strictes. Plastima soutient ainsi la souveraineté industrielle du Maroc, avec une solution totalement intégrée qui réduit la dépendance vis-à-vis des importations tout en créant une valeur ajoutée pour l’économie locale.

Répondre aux défis de l’eau et de l’environnement

Face à un contexte mondial de stress hydrique croissant et de nécessité de gestion durable des ressources en eau, BIOMA répond aux besoins d’infrastructures hydrauliques efficaces et écologiques. Plastima continue de jouer un rôle stratégique dans l’accompagnement des projets d’infrastructure au Maroc, en proposant des solutions robustes et durables pour divers secteurs :

Pour l’eau potable : Les tubes BIOMA garantissent une distribution fiable et conforme aux normes les plus strictes de qualité, assurant une eau potable saine jusqu’au robinet.

Pour l'irrigation : Légers et résistants, ces tubes facilitent l'installation dans les zones agricoles, optimisant ainsi l'utilisation de l'eau pour l'agriculture.

Pour l'assainissement sous pression et la réutilisation des eaux usées traitées : BIOMA est une solution idéale pour les réseaux d'assainissement sous pression et de réutilisation des eaux usées épurées, contribuant à une gestion durable des ressources.

Pour les réseaux anti-incendie : Grâce à leur résistance élevée, les tubes BIOMA assurent un approvisionnement fiable en eau pour les réseaux de lutte contre les incendies.

Le PVC-BO : une technologie de pointe

La gamme BIOMA repose sur le PVC-BO, un matériau thermoplastique de haute performance. Cette technologie biorientée permet au PVC de résister à des pressions et des contraintes mécaniques élevées, offrant une durabilité exceptionnelle pour les infrastructures hydrauliques. Plastima mise sur cette technologie pour répondre aux défis actuels de manière innovante et responsable.

Durabilité accrue : La structure biorientée du PVC-BO offre une résistance maximale à l’usure, aux chocs et aux conditions extrêmes, réduisant ainsi les risques de fuites ou de ruptures.

Optimisation des coûts : Les tubes légers sont faciles à transporter et à installer, permettant de réaliser des économies significatives dans les grands projets d'infrastructure.

Responsabilité environnementale : 100% recyclable, le PVC-BO répond aux exigences environnementales croissantes, contribuant à un avenir plus vert et plus durable.

Un avenir prometteur pour la gestion des réseaux sous pression au Maroc

Le lancement de BIOMA marque un tournant dans l’histoire de Plastima et de l’industrie des canalisations au Maroc. En soutenant l’innovation, la souveraineté industrielle et la gestion durable des ressources en eau, Plastima participe activement à la transformation des infrastructures hydrauliques au Maroc et à la création d’un avenir plus durable.

Plastima : acteur stratégique de l’infrastructure hydraulique au Maroc

Depuis sa création en 1969, Plastima s’est imposée comme un acteur incontournable dans le développement des infrastructures hydrauliques au Maroc. En tant que membre du groupe marocain SEKKAT, l’entreprise capitalise sur une expertise et un savoir-faire acquis au fil des décennies.

Avec plus de 700 collaborateurs permanents et un solide ancrage local, Plastima joue un rôle moteur dans le tissu industriel marocain. Le lancement de la gamme BIOMA renforce son positionnement de 1er acteur marocain à proposer des solutions en PVC-BO pour les réseaux sous pression.

L’entreprise est certifiée ISO 9001 version 2015, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 50001, et se distingue par son engagement envers l’innovation, la qualité et le respect de l’environnement.

