LG double sa valeur de marque en 2 ans et entre dans le top 100 mondial d’Interbrand

LG Electronics (LG) a fait des progrès considérables sur le marché mondial grâce à ses stratégies de marque innovantes, lui permettant de se hisser au rang de marque mondiale de premier plan. Le 10 octobre dernier, la marque LG a été classée 97e avec une valeur de marque d’environ 6,5 milliards de dollars dans Interbrand. Le rapport Best Global Brands 2024 de la société mondiale de conseil en marques.

L’évaluation d’Interbrand des meilleures marques mondiales mesure la valeur des marques à travers une analyse approfondie des performances financières de l’entreprise, du rôle de la marque et de sa force.

Interbrand prend en compte des facteurs tels que l’orientation, l’engagement et la pertinence. Pionniers du secteur, ses critères d’évaluation, certifiés ISO sont largement considérés comme la méthodologie la plus fiable en matière de branding et de marketing.

LG Electronics : une marque en pleine ascension grâce à sa vision « Smart Life »

La valeur de la marque LG a grimpé en flèche, reflétant des améliorations significatives de la compétitivité de l’entreprise et de la marque par rapport à l’année précédente. La valeur de la marque LG a augmenté de 38,7 % d’une année sur l’autre, obtenant des scores élevés dans les catégories du rôle de la marque et de la force de la marque.

Interbrand attribue cette évaluation positive à la vision claire de LG en tant qu’entreprise de solutions « Smart life » et à sa croissance soutenue par l’exploration de nouvelles opportunités. L’entreprise a également adapté ses stratégies de marque pour garantir un engagement client cohérent dans diverses régions et générations, en utilisant des méthodes de communication qui résonnent avec les audiences tant en ligne que hors ligne.

En juillet de l’année dernière, LG a dévoilé sa vision en tant qu’« entreprise de solutions Smart Life », améliorant les expériences clients dans divers environnements, y compris les maisons, les espaces commerciaux, la mobilité et les domaines virtuels. Depuis le début de sa transformation, la valeur de la marque LG a connu une hausse spectaculaire. Passant D’environ 3,1 milliards d’USD en 2022, elle a plus que doublé pour atteindre environ 6,5 milliards d’USD en 2024.

LG renforce son image avec l’initiative « Brand Reinvent » et la promesse « Life’s Good »

Interbrand a également fait l’éloge de l’initiative « Brand Reinvent » de LG, qui vise à établir LG comme une marque jeune et dynamique qui trouve un écho auprès des clients, toutes générations et régions confondues.

Pour y parvenir, LG a unifié le message de sa marque sous la promesse « Life’s Good », en veillant à ce qu’elle soit adoptée par toutes les organisations au niveau mondial et intégrée à chaque point de contact avec le client. Cela inclut la redéfinition de son identité de marque et de son expression visuelle.

Le slogan « Life’s Good » résume la mission de la marque : aider chacun à savourer les moments précieux de la vie à travers ses produits, ses services et ses communications. Dans le domaine numérique, le symbole de la marque « Face of the Future » interpelle les clients avec un sourire amical et un clin d’œil, favorisant un sentiment de connexion à travers diverses expressions numériques.

En outre, LG lance des campagnes de marque et des événements pop-up invitant les futurs clients, en particulier la génération Z, à s’engager à la fois en ligne et hors ligne.

La campagne mondiale « Optimism your feed » vise à diffuser la positivité par le biais d’algorithmes en ligne, en encourageant une vie meilleure avec une perspective optimiste. Cette initiative a suscité beaucoup d’intérêt, avec plus de 1,8 milliard de vues dans les deux mois qui ont suivi son lancement sur des plateformes telles que YouTube et TikTok.

En outre, LG va continuer à renforcer son engagement auprès de la génération Z en créant des espaces d’expérience client hors ligne qui reflètent les intérêts des jeunes clients, tels que le style de vie, les jeux et la musique.

LG a déjà été reconnue comme l’une des 100 meilleures marques mondiales pendant trois années consécutives, de 2005 à 2007.

« Nous nous transformons d’une entreprise leader dans le secteur de l’électroménager et de l’électronique grand public à une entreprise de solutions Smart Life (Smart Life Solution Company). Dans le cadre de cette transformation, nous avons commencé à réinventer notre marque en nous appuyant sur notre promesse de longue date, ‘Life’s Good’ », a déclaré William Cho, PDG de LG Electronics.

Et de rajouter : « en ce moment historique de transformation de l’entreprise, nous sommes fiers d’être reconnus comme l’une des 100 premières marques mondiales, ce qui témoigne de la forte présence de notre marque et de notre potentiel de croissance ».