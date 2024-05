Kenzi Rissani Hotel : une nouvelle ère de luxe et d’hospitalité à Errachidia

Après d’ambitieuses rénovations, le Kenzi Rissani Hotel entame une nouvelle ère de l’hospitalité. Ce joyau du groupe hôtelier a repris du service après une année entière consacrée à des améliorations méticuleuses.

Ces transformations significatives marquent un tournant majeur pour l’établissement, l’unique hôtel quatre étoiles de la ville d’Errachidia, réaffirmant son engagement envers l’excellence et le confort de ses clients. Mohammed Chafik Mahfoud Filali, Directeur Régional Sud Kenzi Hotels Group affirme d’emblée que : « la décision d’entreprendre une rénovation complète du Kenzi Rissani Hotel remonte à 2018. Cependant, la pandémie de Covid-19 a contraint le groupe à reporter cette grande opération jusqu’en 2023. Le projet de rénovation a été confié à un architecte de renommée nationale, garantissant ainsi la qualité et l’originalité des nouvelles installations ».

L’investissement total pour cette rénovation s’élève à près de 30 millions de dirhams, et a été financé en grande partie par les fonds propres du Kenzi Hotels Group.

Stimuler le tourisme dans la Région

Cette rénovation poursuit plusieurs objectifs, à savoir l’amélioration du confort et l’expérience des clients, la modernisation des infrastructures pour répondre aux normes actuelles de l’hôtellerie de luxe, et consolider la position du Kenzi Rissani Hotel comme leader de l’hôtellerie 4 étoiles dans la région d’Errachidia.

En investissant considérablement dans cette transformation, le groupe hôtelier souhaite également stimuler le développement économique et touristique de la région, attirer un plus grand nombre de visiteurs et offrir des services haut de gamme qui mettent en valeur le patrimoine local. « Cette démarche témoigne de notre volonté d’évoluer et d’innover constamment, tout en restant fidèles à notre mission de fournir des expériences exceptionnelles à nos clients », explique Mohammed Chafik Mahfoud Filali.

En effet, le Kenzi Rissani Hotel prévoit de capitaliser sur la richesse de la région de Drâa Tafilalet pour attirer une clientèle diversifiée et exigeante. L’objectif est d’attirer une part importante des touristes visitant la région pour diverses raisons : le tourisme de découverte, le tourisme culturel, le tourisme religieux, et surtout le tourisme d’affaires. Ces derniers trouveront dans cet établissement tous les éléments de confort nécessaires, répondant aux exigences des hommes d’affaires et des responsables de l’administration centrale.

Le Directeur Régional assure que « le développement du secteur hôtelier dans la région de Draa Tafilalet est crucial pour stimuler le tourisme et l’économie locale. Avec le Kenzi Rissani Hotel, nous apportons une infrastructure de qualité qui non seulement améliore l’offre d’hébergement à Er Rachida, mais rehausse également l’image de la région en tant que destination touristique attrayante. La région de Draa Tafilalet, avec ses richesses naturelles et culturelles, a un potentiel touristique énorme. Le développement du secteur hôtelier, symbolisé par des établissements comme le Kenzi Rissani Hotel, est une étape essentielle pour exploiter encore plus ce potentiel ».

Un Design réinventé

Chaque aspect de l’hôtel a été revisité, combinant un design moderne avec des touches traditionnelles pour redéfinir le concept de luxe. Les 42 chambres et 10 suites spacieuses ont été élégamment redécorées, offrant une expérience de séjour unique avec des équipements modernes et luxueux, capables d’accueillir jusqu’à cinq personnes.

Les chambres sont dotées de technologies de pointe, telles que des télévisions interactives, assurant un séjour sophistiqué tant pour les voyageurs individuels que pour les familles. La décoration intérieure de l’hôtel s’inspire de l’essence de Tiflet, intégrant des éléments décoratifs et des photos historiques de la région, plongeant ainsi les clients dans la culture locale.

Les espaces de restauration ont été totalement repensés pour offrir une expérience gastronomique de haut niveau. L’hôtel propose désormais un restaurant international avec une sélection exquise de plats internationaux et marocains. Un nouvel espace de restauration au bord de la piscine permet aux clients de savourer des en-cas dans une ambiance détendue, à proximité de la nouvelle piscine à débordement.

Les soirées deviennent plus magiques avec un bar situé en face du restaurant, offrant une variété de boissons rafraîchissantes dans un cadre relaxant. Les amoureux de la nature apprécieront le nouveau parc paysager de l’hôtel, offrant un espace idéal pour les promenades et la détente au milieu d’une végétation luxuriante. Ce parc est conçu pour être un havre de paix, permettant aux clients de se ressourcer en pleine nature sans quitter le confort de l’hôtel.

Une démarche écologique

Le Kenzi Rissani Hotel s’engage également dans une démarche écologique, En intégrant des solutions écologiques telles que la gestion efficace de l’eau et de l’énergie, un programme de gestion des déchets incluant le tri sélectif, la réduction des plastiques et le recyclage, ainsi que l’installation de panneaux solaires pour le préchauffage de l’eau sanitaire.

Ces initiatives reflètent l’engagement de l’hôtel à offrir un hébergement de qualité qui assure une expérience agréable aux voyageurs tout en préservant la beauté et les richesses naturelles de la région de Draa Tafilalet.

Pour les mois à venir, le Kenzi Rissani Hotel prévoit un taux d’occupation avoisinant les 45%, mais reste cependant optimiste quant à une amélioration future, notamment grâce à l’ouverture de nouvelles lignes aériennes vers Errachidia, qui devraient attirer davantage de visiteurs et stimuler son taux de remplissage.