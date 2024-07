Zynmania : un nouveau Spa pour se détendre à Dar Bouazza

Zynmania, la nouvelle Maison de bien-être et Spa de Dar Bouazza est prête à recevoir sa communauté féminine. Un havre de bien-être dans un écrin chaleureux et intimiste au cœur du Mercato d’Anfa. Coiffeuses, Esthéticiennes, Nail-Artists, Facialistes… toutes prêtes à mettre leurs talents d’expertes et attentions au service de votre mise en beauté.

« We Care et We Share », c’est la promesse de cette nouvelle marque qui s’installe avec une vision particulière et la volonté de créer une nouvelle forme de beauté. Une promesse forte qui s’articule autour de trois valeurs fondamentales qui résument l’essence de cette nouvelle Maison de bien-être et Spa pas comme les autres.

« We share Moroccan beauty rituals »

Une des premières valeurs de la marque Zynmania, rendre hommage à la beauté de nos ancêtres et être solidaire avec l’entreprenariat collectif féminin et les artisans marocains pour perpétuer nos traditions communes. C’est ainsi que Zynmania a créé la « Moroccan Beauty Kitchen ». Une cuisine beauté à la marocaine où l’on retrouve la recette beauté d’une grand-mère, d’une femme rencontrée dans un hammam, d’une voisine …

« We care about Moroccan brands »

Il s’agit de la seconde valeur de la marque : le « Made in Morocco ». Zynmania se veut un univers où les marques marocaines et les produits locaux offrent une expérience unique, empreinte de savoir-faire et de qualité. Zynmania, une marque marocaine qui encourage et adopte fièrement le « Made in Morocco ».

« We share women success stories »

Zynmania est également un espace d’échanges au féminin qui invite des femmes connues et pas connues, inspirantes et uniques, à partager leur success stories, leurs histoires, leurs expériences ainsi que leur savoir dans tous les domaines ou presque …. Cette valeur quant à elle, est pour la marque la preuve que la beauté est aussi le partage et la passion.

Une belle marque en devenir et le début d’une belle histoire qui s’écrira avec sa communauté. Zynmania, une Maison de bien-être et Spa qui allie tradition et modernité dans toutes les prestations beauté. Coiffure, Labo de Couleurs, Spa du Cheveu, Beauté des mains, Head Spa, Hamman, Massages et toute autre forme de mise en beauté. Tout est mis en œuvre pour un service personnalisé et sur mesure.

Pensée par des femmes pour des femmes, la marque souhaite contribuer ensemble à nourrir toute forme de beauté pour et autour de la femme.

Avant tout, Zynmania est un espace de vie et d’inspiration au féminin.