Le Groupe OB Real Estate lance un nouveau projet à Dar Bouazza

Avec un investissement avoisinant les 600 millions de dirhams, le groupe OB Invest maintient sa position d’acteur incontournable du secteur du BTP et de l’immobilier dans la région de SafiMarrakech et signe son dernier projet,GardenView,dans la région de Casablanca.

Après le succès fulgurant de ses précédentes réalisations sur Marrakech,Casablanca et Berrechid,OBRealEstate poursuit son développement avec une résidence qui s’annonce déjà comme le MustHave2025 ! Le groupe OBRealEstate,animé par les valeurs de rigueur et d’excellence tient ses promesses et livre son immeuble témoin GardenView en Février 2025.

GardenViewDarBouazza,ce nouveau projet immobilier,signé OBRealEstate,est une véritable promesse d’exception. Un projet ambitieux qui vise à offrir un cadre de vie d’exception,où confort des espaces,modernité des équipements et harmonie des lieux se rencontrent.

Des avancées majeures pour le projet Garden View « OBRealEstate est heureux de communiquer sur les avancées significatives du projet GardenView,quisetrouveaujourd’huiàuneétapeclédeson développement. En effet,l’achèvement de l’immeuble témoin qui est désormais ouvert au public,offre aux visiteurs une occasion unique de découvrir la qualité des finitions et le niveau de confort qui caractérisent les appartements de GardenView.

La livraison imminente de la première tranche nommée »Achillée »,traduit fidèlement les valeurs de notre groupe et marque une avancée importante et un gage de sérieux et de rigueur tant recherchés par les acquéreurs sur le marché de l’immobilier au Maroc.»

Selon Abdelmounaime Erradi, directeur Général du groupe OBRealEstate. A cette occasion,nous invitons le public à une immersion totale dans l’univers de GARDEN VIEW lors d’une cérémonie inaugurale que nous organisons sur le site du projet le 12 Avril prochain,et des Journées PortesOuvertes qui dureront tout le week end suivant.