Mourad Benhammacht: « La RSE impose un changement de business model » (VIDEO)

« RSE : Transformer l’action citoyenne en booster de compétitivité », tel a été le thème d’une table ronde récemment organisée par Les Inspirations ÉCO, afin de débattre du sujet. Cet événement, animé par Meriem Allam, Directrice de publication du journal Les Inspirations ÉCO, a réuni un panel d’experts. Il s’agit de Aicha Kouraich, Directrice QHSE et RSE chez Les Eaux Minérales d’Oulmès, Radia Cheikh Lahlou, Directrice générale du cabinet Déclic, spécialisé en conseil RSE, Zineb Bennouna, Directrice RSE & Communication chez LafargeHolcim Maroc et Mourad Benhammacht, Directeur du Capital humain, de la RSE, du Juridique et de la Compliance chez Sothema.

Dans cet extrait, Mourad Benhammacht explique qu’il est important de passer d’un « nice to have » à un « must have ». « La RSE impose un changement de business model. Il faut s’adapter à ce que le consommateur peut avoir », ajoute-t-il. « Nous devons par exemple rendre les médicaments accessibles à tous ». Vidéo.