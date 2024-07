RSE : comment convaincre le top Management ? (VIDEO)

« RSE : Transformer l’action citoyenne en booster de compétitivité », tel a été le thème d’une table ronde récemment organisée par Les Inspirations ÉCO, afin de débattre du sujet. Cet événement, animé par Meriem Allam, Directrice de publication du journal Les Inspirations ÉCO, a réuni un panel d’experts. Il s’agit de Aicha Kouraich, Directrice QHSE et RSE chez Les Eaux Minérales d’Oulmès, Radia Cheikh Lahlou, Directrice générale du cabinet Déclic, spécialisé en conseil RSE, Zineb Bennouna, Directrice RSE & Communication chez LafargeHolcim Maroc et Mourad Benhammacht, Directeur du Capital humain, de la RSE, du Juridique et de la Compliance chez Sothema.

« Concernant le top Management, il faut leur parler comme on parle avec des enfants…cela veut dire qu’il faut exploser des choses très claires, factuelles, d’une manière précise… c’est comme ça que l’on pourra les convaincre. Pas avec des théories… » explique Aicha Kouraich.

« Tout dépend de la maturité des entreprises. Toute stratégie se fait à long terme. Une stratégie à court terme ne doit plus exister », assure Mourad Benhammacht. « La RSE doit être aussi importante que les autres sujets de l’entreprises ». Extrait.