RSE et performance financière des entreprises: comment mesurer l’impact ? (VIDEO)

« RSE : Transformer l’action citoyenne en booster de compétitivité », tel a été le thème d’une table ronde récemment organisée par Les Inspirations ÉCO, afin de débattre du sujet. Cet événement, animé par Meriem Allam, Directrice de publication du journal Les Inspirations ÉCO, a réuni un panel d’experts. Il s’agit de Aicha Kouraich, Directrice QHSE et RSE chez Les Eaux Minérales d’Oulmès, Radia Cheikh Lahlou, Directrice générale du cabinet Déclic, spécialisé en conseil RSE, Zineb Bennouna, Directrice RSE & Communication chez LafargeHolcim Maroc et Mourad Benhammacht, Directeur du Capital humain, de la RSE, du Juridique et de la Compliance chez Sothema.

Comment une entreprise peut mesurer l’impact financier de sa démarche RSE ? « Il faut respecter un certain nombre de règles », assure Mourad Benhammacht. « Une entreprise doit toujours se mettre à niveau pour être compétitive sur le plan international ». Pour sa part, Zineb Bennouna donne des exemples concrets qui montrent que la RSE booste la compétitivité. Extrait.