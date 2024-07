La RSE, voici pourquoi c’est un levier d’innovation pour l’entreprise (VIDEO)

« RSE : Transformer l’action citoyenne en booster de compétitivité », tel a été le thème d’une table ronde récemment organisée par Les Inspirations ÉCO, afin de débattre du sujet. Cet événement, animé par Meriem Allam, Directrice de publication du journal Les Inspirations ÉCO, a réuni un panel d’experts. Il s’agit de Aicha Kouraich, Directrice QHSE et RSE chez Les Eaux Minérales d’Oulmès, Radia Cheikh Lahlou, Directrice générale du cabinet Déclic, spécialisé en conseil RSE, Zineb Bennouna, Directrice RSE & Communication chez LafargeHolcim Maroc et Mourad Benhammacht, Directeur du Capital humain, de la RSE, du Juridique et de la Compliance chez Sothema.

Aujourd’hui, clients et consommateurs ont un niveau d’exigence sans précédent ainsi qu’une conscience aiguisée quant à l’impact de la Responsabilité sociale et environnementale (RSE) de l’entreprise, remarque Aïcha Kouraich. Ainsi, l’acte d’achat n’est plus uniquement associé aux attributs du produit et du service recherché. Les valeurs de l’entreprise ou de la marque sont scrutées. En conséquence, toute négligence par rapport à la responsabilité sociétale porte un impact fort sur l’entreprise.

À l’inverse, celles qui intègrent les facteurs environnementaux, sociaux et gouvernance se forgent une réputation solide et sont capables de faire de leurs clients ou consommateurs des ambassadeurs qui peuvent spontanément s’exprimer en faveur de l’entreprise. Extrait.