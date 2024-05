Les dernières avancées de LG Electronics dévoilées lors de l’événement LG Showcase MEA 2024

Le pionnier mondial de l’électronique grand public LG Electronics a récemment organisé son LG Showcase MEA 2024 à l’hôtel Conrad d’Abu Dhabi, sous le thème de la marque « Réinventer ensemble ». L’événement, qui s’est concentré non seulement sur la présentation des dernières innovations, mais aussi sur l’établissement de relations avec ses parties prenantes, a vu la participation confirmée de plus de 500 invités, qui ont eu l’occasion de faire l’expérience pratique de chaque produit.

Au cours de l’événement, LG Electronics a présenté ses derniers produits et innovations en matière d’appareils électroménagers qui non seulement améliorent la vie quotidienne, mais offrent également des fonctionnalités, une évolutivité unique et une personnalisation. La zone de présentation comprenait une gamme de produits électroménagers, dont des réfrigérateurs, des machines à laver, des aspirateurs, des solutions de climatisation et bien plus encore.

À propos de l’événement, Il Hwan Lee, Directeur Général de LG MEA Region, a déclaré : « Le LG Showcase MEA 2024 est le lieu où sont exposées nos dernières innovations. Nous gardons nos clients à l’esprit à chaque étape du développement, et les produits que nous exposons ici témoignent de cette promesse. Non seulement nous répondons aux besoins des consommateurs, mais nous leur offrons également les avantages d’une expérience unique, d’un style élégant et de fonctions révolutionnaires qui peuvent améliorer leur maison ».

Au cours de l’événement, LG Electronics a également présenté son populaire réfrigérateur doté de la fonction MoodUP™. Cette fonctionnalité, connue pour ses options de couleurs excitantes et uniques, ajoute une personnalité unique à toute cuisine domestique. Grâce à l’appli LG ThinQ™, les utilisateurs peuvent choisir parmi 22 couleurs pour le panneau supérieur de la porte et 19 couleurs pour le panneau inférieur. Outre son esthétique visuelle, le nouveau réfrigérateur LG MoodUPTM est doté de trois portes à panneaux LED et d’une quatrième porte transparente. Les portes à panneaux peuvent voir leurs couleurs personnalisées via l’appli LG ThinQ, tandis que la porte transparente est dotée de la fameuse capacité InstaView de LG, qui permet d’afficher l’intérieur du réfrigérateur en deux coups simples. Il est également doté de haut-parleurs Bluetooth intégrés, parfaits pour écouter de la musique pendant la cuisson.





Les solutions de LG Electronics pour rehausser votre cuisine ne s’arrêtent pas là, avec l’ensemble de cuisines intégrées de la marque qui était exposé. En gardant à l’esprit l’efficacité énergétique, les fonctions conviviales et les designs élégants, cette gamme unique comprend un four InstaView™, un lave-vaisselle QuadWash™, un réfrigérateur à congélateur inférieur et un four à micro-ondes. Bien que chacun de ces produits soit haut de gamme en soi et puisse individuellement élever la cuisine, c’est ce portefeuille de produits haut de gamme qui peut vraiment améliorer votre jeu de cuisine.

LG Electronics a également présenté ses climatiseurs résidentiels, tels que la gamme ARTCOOL qui comprend le LG DUAL Inverter Compressor™, un élément essentiel qui apporte un refroidissement puissant sans affecter l’efficacité. Le DUAL Inverter maximise les performances de refroidissement pour promettre un refroidissement plus rapide tout en économisant de l’énergie grâce à un fonctionnement optimisé du compresseur. Les résidents peuvent bénéficier d’un refroidissement plus puissant, car ce compresseur Dual Inverter fonctionne plus rapidement qu’un compresseur conventionnel sans inverseur. Il assure également un refroidissement précis, en maintenant la température de réglage même lorsqu’il fonctionne à un niveau minimal.

LG Electronics prend également un virage intéressant en matière de lavage et de séchage, présenté avec la solution de lavage LG WashTower™ Compact. En gardant à l’esprit l’efficacité de l’espace, cet appareil ménager combine à la fois un lave-linge et un sèche-linge avec un panneau de commande tout-en-un et une IA avancée dans une seule unité peu encombrante. Le lave-linge offre une capacité généreuse de 13 kilogrammes1 et le sèche-linge, une capacité de 10 kilogrammes, et nécessite moins d’espace d’installation qu’une paire moyenne de lave-linge et sèche-linge empilables ou juxtaposés de même capacité. Il est également doté d’un design plat et unibody qui offre une expérience de lavage optimale et apporte une esthétique subtile et minimaliste. Le WashTower™ utilise également des technologies de blanchisserie avancées telles que l’Intelligence Artificielle Direct Drive™ (AI DD™) pour identifier le modèle de lavage le plus adapté (mouvements du tambour, température de l’eau et durée du cycle de lavage) pour chaque charge, réduisant ainsi les dommages causés aux tissus pour aider les vêtements à durer plus longtemps . La fonction Smart Pairing™ permet aux utilisateurs d’économiser du temps et des tracas en synchronisant le sèche-linge avec le lave-linge ; en sélectionnant automatiquement le meilleur cycle de séchage en fonction des paramètres de charge du lave-linge, ce qui en fait une excellente solution polyvalente2.

Outre les solutions de lavage et de séchage, LG Electronics a également présenté le LG Styler, une solution de nettoyage à la vapeur haut de gamme qui permet de rafraîchir les vêtements en quelques minutes. Conçue selon une méthode simple de branchement et de fonctionnement, cette solution se veut un moyen de stylisation plus intelligent, avec un look élégant qui lui est propre.