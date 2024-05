LG Electronics dévoile ses innovations lors du Showcase MEA 2024 à Abu Dhabi

LG Electronics, leader mondial dans le domaine de l’électronique grand public, a récemment organisé son événement LG Showcase MEA 2024 au Conrad Hotel à Abu Dhabi. Avec pour thème principal « Réinventer ensemble », l’événement s’est concentré sur la présentation des dernières innovations et sur le renforcement des relations avec ses parties prenantes.

Accueillant plus de 500 invités de marque, l’événement a offert une expérience pratique avec ses derniers produits. Un domaine clé lors de l’exposition était la gamme de produits de divertissement à domicile de LG, qui comprend ses télévisions, ses produits audios et de jeu.

Commentant l’événement, Il Hwan Lee, PDG de la région LG MEA, a déclaré : « nous concevons chaque produit dans le but d’améliorer la vie quotidienne de nos clients. Cet événement LG Showcase MEA 2024 témoigne de cet engagement, et nous sommes fiers de présenter nos produits phares aujourd’hui. Chacun de ces produits de divertissement à domicile est conçu avec des innovations pratiques tout en gardant à l’esprit les besoins des utilisateurs, ce qui correspond à notre objectif de créer une vie meilleure en améliorant l’expérience de divertissement de chacun et l’intérieur de leurs foyers ».

Pendant l’événement, LG a présenté dans la région ses dernières innovations en matière de technologie OLED, notamment son produit phare LG SIGNATURE OLED M de 97 pouces, le premier téléviseur grand public au monde avec la technologie Zero Connect, qui permet le transfert de vidéos et de sons 4K sans fil à 120 Hz.





Cette fonctionnalité emblématique résout tous les cauchemars de gestion des câbles et permet un espace non encombré en connectant tous les appareils au boîtier Zero Connect et en les positionnant loin du téléviseur.

Également présenté lors de l’événement, le LG StanbyME Go innovant, l’écran intelligent FHD de 27 pouces, qui présente un design unique de sac de transport, permettant aux utilisateurs de l’emporter facilement avec eux lors de leurs déplacements. Il garde la mobilité à l’esprit avec son design unique et une batterie intégrée qui dure jusqu’à trois heures d’utilisation de l’écran. Il offre différentes options de connectivité telles que la mise en miroir sans fil et le NFC, qui peuvent être activées d’une simple pression. L’écran lui-même tourne également, donnant aux utilisateurs la possibilité d’une orientation verticale ou horizontale. En plus des options de streaming, l’écran est également idéal pour écouter de la musique avec son interface de tourne-disque ou pour jouer aux échecs avec le jeu d’échecs préinstallé. Les clients peuvent également contrôler l’unité par commande vocale, même à distance.

La conception unique du StanByME Go promet une durabilité accrue, protégeant l’écran des chocs, des fluctuations de température, de la basse pression, de la poussière, du brouillard salin et des vibrations.

Au cours de l’événement, LG a également présenté sa dernière version de LG webOS, qui apporte une interface utilisateur entièrement repensée avec des cartes de titre plus larges et des tuiles plus fluides pour des catégories telles que le jeu, la musique et le bureau à domicile. Le système d’exploitation intelligent, qui célèbre maintenant son 10e anniversaire, s’est étendu à 300 marques de téléviseurs et 3 500 partenaires de contenu, y compris des partenaires locaux, et a connu une augmentation de 20 fois du nombre d’utilisateurs actifs dans la région MEA. LG a également présenté son nouveau processeur α (Alpha) 11 qui sera utilisé dans ses téléviseurs phares, un processeur qui offrira des capacités d’IA puissantes et améliorera l’expérience de visionnage globale. Ce nouveau processeur est quatre fois plus puissant que son prédécesseur et affinera la clarté, les couleurs et la netteté, tout en offrant une amélioration de 70 % des performances graphiques et une vitesse de traitement 30 % plus rapide.

LG a présenté sa gamme de haut-parleurs XBOOM qui délivrent des sons audacieux et forts avec des basses puissantes et un son massif. Par exemple, le LG XBOOM XL9T, le haut-parleur de fête le plus puissant de sa catégorie, produit un son immense de 1000 W avec des basses percutantes et des notes élevées. De plus, les lumières pixel art et multicolores ajoutent encore plus d’ambiance à la fête. Sa variante plus petite, le LG XBOOM XL5S avec une sortie de 200 W pour une musique de fête puissante, accompagnée de l’éclairage de fête emblématique de la série.

Parmi ces produits audio, LG a présenté leurs haut-parleurs portables, tels que le XBOOM Go XG8T, un haut-parleur de 120 W avec une autonomie de batterie de 15 heures. Ce haut-parleur portable non seulement offre un son puissant, mais peut également amplifier le son et animer la fête avec sa fonction de lumière de studio. Également exposés étaient le LG XBOOM Go XG7Q et le compact XG5S avec une sortie de 30 W et de 20 W respectivement, qui se déclinent dans un design unique avec un éclairage d’ambiance, parfait pour créer une atmosphère. Il est également classé IP67, ce qui en fait le compagnon musical parfait pour l’extérieur. De plus, LG a présenté le LG TONE Fit TF7, qui se concentre principalement sur le confort, la commodité et un son immersif. Le LG TONE Fit TF7 offre un ajustement supérieur pour les amateurs de fitness, garantissant que les clients peuvent se concentrer uniquement sur leur entraînement sans aucune distraction. Dotés d’un crochet en forme de jupe breveté, ces écouteurs offrent un ajustement et une facilité d’utilisation optimisés pour diverses activités de plein air. Outre sa qualité sonore supérieure, ces écouteurs sont également axés sur la santé, avec la technologie UVnano intégrée dans le support des écouteurs qui assainit activement les surfaces des écouteurs, offrant une expérience d’écoute plus hygiénique.

LG Electronics a également présenté le LG CineBeam Q, le très attendu, élégant et plus petit projecteur portable 4K de LG. Ce puissant projecteur laser 4K offre non seulement une qualité d’image époustouflante, mais aussi une gamme de fonctionnalités de streaming, tandis que son design minimaliste s’intègre dans n’importe quelle philosophie de conception de maison.

Tout cela a été complété par les innovations de LG en matière de moniteurs, avec le nouveau moniteur de jeu LG UltraGear™ OLED et le moniteur intelligent LG MyView. La dernière gamme de moniteurs de jeu LG UltraGear OLED est un véritable témoignage de l’engagement de LG envers l’industrie du jeu. Disponibles en tailles de 32 pouces (modèle 32GS95UE), 34 pouces (modèle 34GS95QE) et 45 pouces (modèle 45GS95QE), ces moniteurs de jeu OLED sont le summum des écrans de jeu, offrant une véritable expérience immersive. Le nouveau 32GS95UE, le premier moniteur de jeu Dual Mode certifié VESA au monde, qui lui permet de basculer entre la 4K (3840 x 2160) jusqu’à 240 Hz et le Full-HD (1920 x 1080) jusqu’à 480 Hz d’un simple clic. Il est également doté d’une gamme d’autres fonctionnalités telles que la technologie Pixel Sound de LG, qui projette le son directement depuis l’écran en utilisant des composants de film vibrants intégrés dans le moniteur lui-même. Pendant ce temps, le moniteur intelligent LG MyView, un incontournable pour la productivité et le divertissement même sans avoir besoin de se connecter à un-PC, a été présenté. Disponibles en tailles de 27 pouces avec FHD et 32 pouces avec résolution 4K, ces moniteurs intelligents intègrent le logiciel LG webOS ainsi que la prise en charge d’AirPlay 2, de ScreenShare et du Bluetooth.

Conçus pour le multitâche, ces moniteurs permettent d’effectuer le travail quotidien, de contrôler les gadgets domestiques et même de diffuser le contenu préféré des utilisateurs, le tout depuis un seul écran. De plus, le 27SR50F est disponible dans quatre options de couleur (beige, rose, vert) pour répondre à différents goûts et s’intégrer parfaitement à n’importe quel design intérieur.

De plus, LG a dévoilé le LG MAGNIT (modèle LSAL006), un magnifique écran Micro LED de 118 pouces et une résolution 4K (3840 x 2160). Offrant une qualité d’image inégalée grâce à la brillance de la technologie Micro LED, le LG MAGNIT permet aux clients de profiter d’une immersion visuelle complète dans le confort de leurs espaces personnels ou professionnels.