Les IndustriELLES Du Maroc : une célébration de l’excellence féminine dans l’économie marocaine

« Les IndustriELLES Du Maroc » honore les femmes leaders de l’économie marocaine dans une édition spéciale Ramadan, le 1er Avril au Grand Mogador de Casablanca.

Industrie du Maroc Magazine organise l’événement annuel tant attendu « Les Matinées de l’Industrie », qui revient en force cette année avec une édition spéciale Ramadan baptisée « Les IndustriELLES Du Maroc » qui promet de célébrer et de mettre en lumière le rôle crucial des femmes leaders dans l’économie marocaine.

Cet événement emblématique sera le théâtre d’une cérémonie de remise des trophées en reconnaissance des réalisations remarquables de ces femmes pionnières.

Depuis des décennies, les femmes marocaines ont été des actrices incontournables de la croissance économique et industrielle du pays, apportant innovation, expertise et leadership à toutes les sphères de la société. « Les IndustriELLES Du Maroc » s’engage à célébrer cet héritage exceptionnel et à inspirer les générations futures à suivre leurs traces.

Cette édition spéciale sera marquée par une cérémonie de remise des trophées, où des femmes leaders exceptionnelles seront honorées pour leur travail acharné, leur leadership inspirant et leur impact durable sur leur industrie et leur communauté. Chaque trophée remis symbolisera la profonde gratitude de notre nation pour les contributions indéniables de ces femmes à l’avancement économique et industriel du Maroc.

Hicham Rahioui, Président & Fondateur d’Industrie du Maroc Magazine, exprime son enthousiasme pour cette cérémonie de remise des trophées : « nous sommes ravis de rendre hommage aux femmes leaders qui ont façonné l’économie marocaine de manière remarquable, Ces trophées sont une expression tangible de notre reconnaissance pour leur dévouement et leur excellence ».

Cette célébration mémorable connaîtra la présence d’une panoplie d‘acteurs institutionnels et gouvernementales, de décideurs économiques & politiques, de représentants du secteur privé et de femmes leaders dans la sphère économique et industrielle.

N.B. : Cet événement est privé & exclusif : il est réservé aux personnes disposant d’une invitation ou d’un ticket. Pour réserver votre ticket, veuillez consulter le site de l’événement.