FIZI 2023 : catalyseur d’innovation et de compétitivité pour l’économie marocaine

Industrie du Maroc Magazine organise sous l’égide du Ministère de l’Industrie et du Commerce et du Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable, la 3ème Édition du Forum International des Zones Industrielles, sous le thème « Zones industrielles durables : Quel immobilier professionnel pour une dynamique économique ? ». Cette édition se tiendra le 12 décembre au Sofitel Jardin des Roses à Rabat.

Les zones industrielles durables jouent un rôle essentiel dans le développement économique au Maroc, tout en répondant aux préoccupations environnementales et sociales. De même, l’immobilier professionnel est bien plus qu’un simple secteur économique ; il est un catalyseur de croissance, un moteur d’innovation, un élément clé de la compétitivité régionale et un contributeur majeur à l’économie dans son ensemble.

Cette édition s’inscrit dans cette ligne directrice et vise à développer la compétitivité industrielle nationale. Dans ce contexte, le débat scientifique s’articulera autour de la durabilité et de la décarbonation des zones industrielles, de l’offre foncière dédiée aux infrastructures du secteur industriel, de l’immobilier professionnel et des perspectives futures de développement des zones industrielles.

Le Forum International des Zones Industrielles propose aux acteurs économiques et industriels nationaux et internationaux opérants, dans tous domaines confondus, une offre d’équipements et de services innovants pour apporter des solutions aux enjeux économiques et environnementaux.

Il sera également l’occasion pour fédérer les industriels de tous secteurs confondus, entre autres, l’automobile, l’aéronautique, la chimie, le textile, la plasturgie etc. Ainsi que les acteurs institutionnels et les organismes internationaux, dans le but de consolider l’offre à travers le rassemblement de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’écosystème industriel.