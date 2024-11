Le FMEC dynamise le marché de l’emploi marocain

Le Forum Marocain de l’Emploi et des Compétences (FMEC), organisé en partenariat avec LinkedIn Local Morocco et Industrie du Maroc Magazine, réunira à Casablanca, le 26 novembre, des experts en ressources humaines, des représentants gouvernementaux et des entrepreneurs pour aborder les enjeux et opportunités du marché de l’emploi au Maroc.

Cet événement, structuré en plusieurs panels et sessions interactives, vise à identifier les compétences de demain et à promouvoir les stratégies innovantes pour soutenir l’emploi dans un marché en pleine transformation numérique et économique.

Au programme, un premier panel intitulé « Le Futur de l’Emploi au Maroc », qui traitera de la digitalisation et des compétences nécessaires pour répondre aux exigences des nouvelles technologies.

Un second panel explorera les « Politiques et Soutien à l’Emploi », avec des discussions sur les initiatives publiques et les partenariats public-privé pour favoriser un marché du travail inclusif.

L’après-midi sera consacré au networking et à des sessions interactives, comme le « Plug and Match » — une session de speed networking permettant aux participants de rencontrer des recruteurs et entrepreneurs en quelques minutes. Deux masterclasses seront également organisées : la première portant sur le « Recrutement 2.0 dans un Monde Digital », explorera les nouvelles tendances du recrutement via les réseaux sociaux, et la seconde sur le « Social Selling sur LinkedIn », offrant des conseils pour optimiser les ventes et renforcer les relations clients.

Ce forum, avec son programme varié et ses opportunités de rencontres, se positionne comme un rendez-vous essentiel pour les professionnels marocains souhaitant anticiper les évolutions du marché de l’emploi et renforcer leurs compétences dans un environnement de plus en plus compétitif.