Samsung dévoile les Galaxy A55 5G et A35 5G sur le marché marocain

Samsung Electronics Co., Ltd. a dévoilé aujourd’hui le Galaxy A55 5G et le Galaxy A35 5G, deux smartphones qui illustrent l’engagement continu de Samsung à mettre les meilleures innovations mobiles à la portée de tous. Ces deux appareils sont dotés de fonctions de sécurité complètes telles que Knox Vault, ainsi que de nouvelles capacités photographiques inspirées des innovations phares de Samsung en matière d’appareil photo et d’un superbe écran qui s’adapte à l’environnement de l’utilisateur grâce au Vision Booster.

« Avec la série Galaxy A, nous étendons nos dernières technologies à un public plus large afin que davantage de personnes puissent en bénéficier », a déclaré TM Roh, President and Head of Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. « Nous sommes heureux d’offrir encore plus de possibilités sur la série Galaxy A cette année, notamment en proposant Samsung Knox Vault pour la première fois sur cette gamme. Nous sommes aussi fiers de permettre aux utilisateurs de la série Galaxy A de profiter d’expériences mobiles exceptionnelles en toute sécurité et fiabilité. »

Un centre de divertissement et de créativité doté d’une caméra polyvalente et d’un écran époustouflant

Grâce à son mode Nightography amélioré, le Galaxy A55 5G redéfinit l’expérience photographique en capturant des images plus claires et plus vibrantes, même dans des conditions de faible éclairage. Chaque cliché atteint désormais des sommets inégalés, grâce au traitement d’image avancé Nightography exclusif du Galaxy A55 5G. Les photos en basse lumière sont tout simplement stupéfiantes, dépassant toutes les attentes précédentes de la série Galaxy A. Mais la beauté ne se limite pas aux paysages. Le mode Portrait de nuit et le HDR 12 bits assurent une apparence magnifique aux sujets humains sur chaque photo. Ainsi, la capture de précieux souvenirs ne dépend jamais d’un éclairage parfait.

Les Galaxy A55 5G et A35 5G offrent tous deux les incroyables capacités photographiques qui font la renommée des Samsung Galaxy, notamment des fonctionnalités telles que la stabilisation optique de l’image (OIS) et la stabilisation vidéo numérique de l’image (VDIS) qui garantissent la netteté des photos et des vidéos même en filmant en déplacement.

Les nouveaux appareils perpétuent également la tradition de la série Galaxy A qui consiste à rendre accessible à tous des expériences mobiles immersives et ludiques. Les utilisateurs peuvent profiter des derniers programmes ou naviguer sur les réseaux sociaux grâce aux écrans Super AMOLED, d’une clarté étonnante en Full High Definition. Ils peuvent également compter sur le fait que l’écran de 6,6 pouces[1] du Galaxy A55 5G et du Galaxy A35 5G reste clair et lumineux dans diverses conditions d’éclairage grâce au Vision Booster.

Démocratiser les innovations les plus puissantes de Samsung en matière de sécurité pour protéger intelligemment et plus longtemps plus de clients

Le Galaxy A55 5G et le Galaxy A35 5G intègrent pour la toute première fois l’une des fonctions de sécurité les plus innovantes de Samsung, issues des appareils Galaxy phares, à la série Galaxy A : Samsung Knox Vault. Solution de sécurité matérielle et inviolable, Samsung Knox Vault offre une protection complète contre les attaques matérielles et logicielles en construisant un environnement d’exécution sécurisé physiquement isolé du processeur et de la mémoire principaux du système.

Il peut contribuer à protéger les données les plus critiques d’un appareil, y compris les identifiants de l’écran de verrouillage, tels que les codes PIN, les mots de passe et les schémas. Samsung Knox Vault protège également les clés de chiffrement des appareils, chiffrant les données privées des utilisateurs stockées sur l’appareil. Seul un utilisateur disposant des identifiants corrects de l’écran de verrouillage peut accéder à ses données, même si l’appareil est perdu ou volé.

Le Galaxy A55 5G et le Galaxy A35 5G sont également sécurisés par Samsung Knox, la plateforme de sécurité multicouche de Galaxy. Reconnue comme l’une des plateformes de sécurité les plus fiables au monde, Samsung Knox est conçue pour protéger les informations critiques et contre les vulnérabilités grâce à un matériel sécurisé de bout en bout, une détection des menaces en temps réel et une protection collaborative, adoptant une approche holistique sur l’ensemble de l’écosystème Galaxy.

Pour encore plus de moyens de sécurité, la série Galaxy A propose Auto Blocker, un ensemble de mesures de sécurité supplémentaires auquel vous pouvez adhérer. Lorsqu’il est activé, Auto Blocker peut empêcher l’installation d’applications à partir de sources non autorisées, effectuer des vérifications de sécurité[2] des applications pour détecter d’éventuels logiciels malveillants et bloquer les commandes potentiellement malveillantes ainsi que les installations de logiciels sur votre appareil lorsqu’il est connecté par câble USB.

Les nouveaux utilisateurs de la série Galaxy A auront également accès au tableau de bord de sécurité et de confidentialité de Galaxy, facilitant ainsi la visualisation et le contrôle de ce qui se passe avec leurs données, avec la possibilité de retirer des autorisations à tout moment. Ils peuvent également profiter du partage privé (intégré à Quick Share), qui permet le partage sécurisé et chiffré de fichiers privés contenant des informations personnelles ou financières importantes.

Pour assurer la confidentialité, les utilisateurs peuvent contrôler les autorisations d’accès du destinataire et la date d’expiration du fichier, tout en choisissant de limiter les captures d’écran ou les téléchargements.

Les nouveaux smartphones de la série Galaxy A témoignent de l’engagement de Samsung à garantir la sécurité et la mise à jour des appareils Galaxy sur une plus longue période. Avec le Galaxy A55 5G et le Galaxy A35 5G, les utilisateurs continueront de bénéficier de jusqu’à quatre générations de mises à jour du système d’exploitation Android et de l’interface utilisateur One UI, ainsi que de cinq années de mises à jour de sécurité, optimisant le cycle de vie des appareils en les équipant de toutes les dernières fonctionnalités Galaxy et Android.

Intégration fluide dans l’écosystème en pleine croissance : Galaxy A55 5G et Galaxy A35 5G

Le Galaxy A55 5G et le Galaxy A35 5G sont entièrement compatibles avec l’écosystème Galaxy, offrant aux utilisateurs une expérience fluide et intégrée sur toute une gamme de dispositifs Galaxy. Les utilisateurs peuvent suivre leurs objectifs de remise en forme en connectant la Galaxy Fit3 ou la Galaxy Watch6 à leur smartphone de la série Galaxy A. De plus, grâce à la fonction Auto Switch, les appels entrants seront automatiquement basculés vers les Galaxy Buds FE connectés, offrant une commodité accrue.