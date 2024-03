LG StanbyME Speaker : une expérience audio réinventée

LG Electronics (LG) annonce le lancement mondial du LG StanbyME Speaker (modèle XT7S), le dernier haut-parleur portable de l’entreprise qui fonctionne en harmonie avec un écran LG StanbyME lifestyle ou comme haut-parleur autonome à emporter partout.

Conçu pour enrichir à la fois les divertissements intérieurs et extérieurs, le haut-parleur LG StanbyME offre une qualité audio captivante et une polyvalence remarquable qui répond aux modes de vie et aux préférences variés des utilisateurs d’aujourd’hui. Idéal pour les personnes soucieuses du design qui apprécient la diffusion de contenu et de musique à domicile ou en déplacement, ce haut-parleur est arrivé sur le marché en Corée et aux États-Unis et sera disponible dans plus de régions ultérieurement.

Conçu pour offrir une expérience de divertissement complète lorsqu’il est combiné avec un écran StanbyME, ce haut-parleur offre un appairage et un contrôle fluides et intuitifs via la télécommande fournie avec l’écran StanbyME. Cela permet aux utilisateurs de basculer facilement leur haut-parleur et leur écran en marche et en veille d’une simple pression, tout en les connectant de manière transparente via Bluetooth. LG StanbyME propose également un widget dédié avec un centre de contrôle pratique et complet, ainsi qu’un aperçu de l’état du haut-parleur.

Pour rehausser davantage le plaisir audiovisuel grâce à la qualité audio, la fonctionnalité WOW Orchestra du haut-parleur LG StanbyME combine celui-ci avec le système audio intégré de l’écran StanbyME, créant ainsi une configuration audio unifiée et offrant une expérience sonore exceptionnelle. De plus, le processeur α(Alpha)7 Gen 6 AI de LG StanbyME optimise le son en fonction du type de contenu, tandis que les tweeters doubles de 20 mm sur le haut-parleur StanbyME délivrent un son stéréo clair et détaillé. Le double radiateur passif sur ce haut-parleur crée également des basses plus profondes et plus convaincantes.

Offrant une polyvalence multifacette, le tout nouveau haut-parleur StanbyME peut compléter parfaitement l’écran StanbyME ou être utilisé comme haut-parleur autonome n’importe où, offrant aux utilisateurs le niveau de flexibilité remarquable qui répond à tous leurs besoins en matière de divertissement sonore. Grâce à un support dédié, le haut-parleur se fixe facilement à LG StanbyME, permettant aux utilisateurs de le placer dans la position idéale pour un son amélioré.

De plus, avec une cote IPX5 et jusqu’à 16 heures de lecture, ce haut-parleur portable garantit des performances audios constantes où qu’ils aillent. Avec son corps compact et léger (78 mm de haut, 326 mm de large, 87 mm d’épaisseur, 0,9 kg), le haut-parleur LG StanbyME peut être transporté d’un endroit à un autre avec facilité, tandis que sa fonction « éclairage de bord » offre des effets lumineux agréables à l’œil qui ajoutent un élément subtil mais visuellement captivant pour rehausser l’ambiance et l’atmosphère de tout cadre ou occasion.

Le haut-parleur LG StanbyME est actuellement disponible sur le site LG.com en Corée et aux États-Unis et est prévu pour être lancé dans d’autres marchés majeurs dans le monde entier.