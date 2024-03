EXPORT MOROCCO NOW women : soutien aux entreprises féminines marocaines

L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), lance en partenariat avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC), l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) et avec l’appui du Bureau sous régional d’Afrique du Nord de la Commission Économique pour l’Afrique des Nations Unies, la 1ère phase de son programme d’accompagnement à l’Export des femmes cheffes d’entreprises et/ou de coopératives marocaines « EXPORT MOROCCO NOW women ».

EXPORT MOROCCO NOW women est un nouveau programme d’accompagnement spécifiquement conçu pour soutenir les femmes cheffes d’entreprises et de coopératives marocaines ayant un potentiel à l’export. Cette initiative s’inscrit dans les efforts du gouvernement marocain pour créer un environnement favorable à l’autonomisation des femmes, reconnaissant ainsi leur rôle essentiel dans le développement économique du pays.

La phase pilote du programme vise à accompagner une cinquantaine d’entreprises et/ou de coopératives marocaines opérant dans les secteurs de l’industrie et/ou des services, issues des trois régions marocaines suivantes : Marrakech-Safi, Souss Massa, et Casablanca-Settat et ayant réalisé un chiffre d’affaires à l’export inférieur à 5 millions de dirhams en 2022. Ce programme apportera un appui en matière de renforcement des capacités, de digitalisation, d’aide à la certification et de mise en relation avec les donneurs d’ordre étrangers.

La phase pilote de ce programme s’étend sur les années 2024-2025 et sera déployée selon le calendrier indicatif suivant :

Avril – juin 2024 : Renforcement des capacités pour la maîtrise de l’environnement du commerce extérieur et l’élaboration d’un business plan à l’export, avec un focus sur les accords de libre-échange conclus par le Maroc en général et l’Accord instituant la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF) en particulier ;

Juillet – décembre 2024 : Adaptation des produits aux exigences réglementaires des marchés ciblés du continent ;

Septembre – décembre 2024 : Digitalisation des entreprises via des structures pérennes pour la commercialisation par voie électronique par un appui à la digitalisation ainsi qu’en termes de marketing et de techniques de référencement sur les plateformes digitales ;

Année 2025 : Mise en relation à travers la participation aux rencontres B2B.

Les critères de sélection des entités reposent sur plusieurs aspects, notamment la création d’emplois et le chiffre d’affaires additionnel à l’export ciblé pour la période 2024-2025, ainsi que la valeur ajoutée apportée aux exportations, en tenant compte des aspects liés à la territorialité et au développement durable.

À cet effet, l’AMDIE invite les entreprises et coopératives marocaines intéressées par le programme, à consulter le règlement de participation et à renseigner le formulaire de candidature, et ce au plus tard le jeudi 04 avril 2024 à 12h00, via le lien suivant.

Les entités sélectionnées auront l’opportunité de prendre part à une initiative visant à renforcer leurs compétences dans le domaine du commerce extérieur et à élaborer un plan d’affaires pour l’exportation au cours de la deuxième quinzaine du mois d’avril 2024.