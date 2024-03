Honor lance son dernier X8b sur le marché marocain

La marque technologique mondiale HONOR a annoncé aujourd’hui la disponibilité officielle du nouveau HONOR X8b, une addition excitante à sa gamme acclamée X Series sur le marché marocain. Doté de capacités photographiques extraordinaires, d’un écran immersif et d’un design élégant, le HONOR X8b est un smartphone polyvalent et riche en fonctionnalités qui offre une excellence visuelle et une esthétique unique.

Capacités photographiques avancées alimentées par un système de triple caméra

Le HONOR X8b est doté d’un système de triple caméra composé d’un appareil photo principal de 108 MP, d’un appareil photo grand-angle et de profondeur, ainsi que d’un appareil photo macro de 2 MP, permettant aux utilisateurs de capturer des images avec un détail remarquable. L’appareil photo principal de 108 MP est équipé du capteur d’image mobile ISOCELL HM6 qui prend en charge 108 millions de pixels avec une taille de pixel de 0,64 μm × 0,64 μm, permettant aux utilisateurs de capturer chaque moment dans un détail exquis et des couleurs éblouissantes. Pour améliorer les performances dans des conditions de faible luminosité, le capteur de l’appareil photo adopte la technologie Nonapixel Plus, offrant des images lumineuses et ultra-claires dans une large gamme d’environnements d’éclairage.

Pour les amateurs de selfies, le HONOR X8b dispose d’un robuste appareil photo selfie de 50 MP, conçu pour élever la photographie de selfie des utilisateurs avec une technologie de projecteur frontal et un champ de vision automatique (FOV) commutable. Que ce soit des selfies individuels ou des photos de groupe, la caméra passe sans effort à un FOV plus large, garantissant que chaque moment précieux est capturé tout en préservant l’arrière-plan dans son intégralité.

Écran AMOLED à gradation sans risque

Le HONOR X8b dispose d’un écran AMOLED lumineux de 6,7 pouces qui offre une expérience visuelle de niveau supérieur avec une luminosité HBM de 1200 nits et une luminosité maximale de 2000 nits, offrant une visibilité remarquable. Le HONOR X8b présente un écran à gradation sans risque avec une gradation PWM haute fréquence de 3240 Hz, assurant le confort des yeux et une réduction de la fatigue lors d’une utilisation prolongée. Cette technologie avancée offre une expérience visuelle sans scintillement et fluide, idéale pour les utilisateurs amateurs de technologies numériques passant beaucoup de temps sur leurs smartphones.

Stockage extra-large

Le HONOR X8b se distingue par son stockage extra-large, offrant un impressionnant espace de stockage de 512 Go. Équipé de la mémoire équivalente à 16 Go de RAM (8Go Ram + 8 Go RAM TURBO), l’appareil assure une multitâche fluide et une réactivité rapide des applications, offrant aux utilisateurs un espace de stockage étendu et des capacités haute performance dans un ensemble compact.

Design élégant et ultra-mince pour une portabilité inégalée

Le HONOR X8b présente un design imbattable alliant finesse, commodité et style. Avec son profil ultra-mince mesurant seulement 6,78 mm, le HONOR X8b se démarque comme l’un des smartphones abordables les plus minces sur le marché, facilitant son insertion pratique dans les poches des utilisateurs. Ajoutant à son attrait, le HONOR X8b est également incroyablement léger, pesant seulement 166 g. Avec ses dimensions fines et son design moderne, le HONOR X8b est un plaisir à tenir, permettant une portabilité sans effort.

Autonomie de batterie robuste pour des performances durables

Le HONOR X8b est doté d’une puissante batterie de 4500 mAh qui peut alimenter l’appareil pendant de longues heures, offrant une expérience utilisateur fluide et ininterrompue. Avec un seul cycle de charge, le HONOR X8b offre jusqu’à 46 heures de streaming musical, 13 heures de lecture vidéo, 14 heures de navigation de clips courts ou 17 heures de navigation sur les réseaux sociaux, en faisant le compagnon idéal pour les utilisateurs toujours en déplacement.

Grâce à sa technologie de charge rapide filaire HONOR SuperCharge 35W, le HONOR X8b offre une expérience de charge rapide où les utilisateurs peuvent charger leurs smartphones à des niveaux utilisables en quelques minutes à l’aide du chargeur fourni, leur permettant de rapidement mettre en marche leur appareil et profiter des jeux, de la musique et du streaming vidéo en déplacement.

Expérience utilisateur intelligente alimentée par HONOR MagicOS

Le HONOR X8b fonctionne sur la dernière version de MagicOS 7.2 basée sur Android 13, offrant une large gamme de fonctionnalités intelligentes telles que le Centre de connaissances personnelles HONOR, la commutation multi-fenêtres et les suggestions d’applications. Avec ces capacités, le HONOR X8b élève l’expérience utilisateur intelligente à un nouveau niveau, rendant le travail mobile plus pratique et efficace que jamais.

Prix et disponibilité

Conçu pour l’utilisateur qui valorise autant le style que la substance, le HONOR X8b est disponible en deux couleurs captivantes : Vert Glamour et Noir Midnight, permettant aux utilisateurs d’exprimer leur individualité et leur style. Le HONOR X8b est disponible sur le marché marocain pour 3299 MAD. À l’achat, les consommateurs recevront gratuitement un sac HONOR d’une valeur de 499 MAD.