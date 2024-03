Lydec et AESVT lancent une campagne nationale pour l’économie de l’eau (VIDEO)

Fortement engagés dans l’effort national de lutte contre la crise hydrique actuelle, Lydec et l’Association des Enseignants de la Vie et de la Terre (AESVT) ont procédé, jeudi 7 mars à l’Académie Lydec à Casablanca, au lancement d’une large campagne de sensibilisation à l’économie de la ressource en eau, axée sur les résultats, sous le thème : « Je suis le changement, nous sommes le changement, pour faire face à la crise du climat et de l’eau ».

À cette occasion, Abderrahim Ksiri, Président de l’AESVT-Maroc, a déclaré : « notre pays affronte une crise climatique et hydrique inédite structurelle, exigeant une mobilisation de tous et de chacun à son niveau et en fonction de ses moyens, car chaque goutte compte et chaque acte compte. Nous avons répondu à l’appel des autorités et des départements concernés, au début avec des activités de sensibilisation, tout en poursuivant l’effort de construire un important programme qui fédère. Et nous sommes heureux d’avoir pu lancer aujourd’hui à l’Académie Lydec, en collaboration avec des opérateurs et acteurs clés, une campagne nationale pour le changement, avec un programme riche diversifié et innovant, orienté résultats et valorisant les actions et les acteurs. Ce programme s’étalera jusqu’à fin 2024 et est ouvert à tous les acteurs de la région Casablanca-Settat ».

De son côté, Jean-Pascal Darriet, Directeur Général de Lydec a indiqué : « aujourd’hui, dans ce contexte de crise hydrique, nous intensifions nos efforts de sensibilisation à l’économie de la ressource en eau, en lançant la deuxième phase de notre campagne de communication autour de la rationalisation de l’utilisation de l’eau potable. Une campagne qui s’adresse à toutes nos parties prenantes et qui incite à l’adoption des éco-gestes.

L’heure est venue de tirer la sonnette d’alarme, car l’impact de l’écart entre les ressources en eau disponibles et les besoins de consommation pourrait être ressenti par les consommateurs les prochains mois avec d’éventuelles mesures de restriction de l’alimentation ».

Lancée à l’initiative de l’AESVT, l’Alliance Marocaine pour le Climat et le Développement Durable (AMCDD), l’Agence du Bassin Hydraulique (ABH) du Bouregreg et de la Chaouia, le Ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et du Sport, le Ministère de l’Équipement et de l’Eau ainsi que le Ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, la campagne nationale vise à sensibiliser le grand public à adopter une consommation rationnelle et raisonnée en eau potable. La campagne prévoit plusieurs activités dont des actions de terrain, des sessions de formation et de sensibilisation, des visites guidées, des concours et des tables rondes. Elle touchera toutes les régions du Royaume et s’étalera jusqu’à la fin de l’année.

Au niveau de la région Casablanca-Settat, le programme sera porté par l’AESVT, Lydec et l’AMCDD, en partenariat avec le département ministériel en charge de l’environnement, l’Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation (AREF) de Casablanca-Settat, l’ABH de Bouregreg et de la Chaouia ainsi que les universités Hassan II de Casablanca et Hassan 1er de Settat. Ainsi, il est prévu d’organiser des ateliers de formation des formateurs à l’Académie Lydec, au profit des enseignants, des universitaires et d’autres acteurs clés dans les domaines de l’administration, l’agriculture, l’industrie et le tourisme, ainsi que des ateliers de sensibilisation et de vulgarisation au profit des représentants des associations des syndics de quartiers. Des visites de découverte (au niveau des stations d’épurations, des barrages et des zones humides) et des visites guidées d’expositions de sensibilisation seront également organisées au sein des deux Centres d’Éducation à l’Environnement de Casablanca et de Mohammedia de l’AESVT, dont la Fondation Lydec est partenaire.

Une autre action envisagée consiste à organiser des concours visant à récompenser les meilleures initiatives et pratiques des établissements scolaires, des universités, des administrations et des résidences ayant réussi à réduire leur consommation d’eau.

Par ailleurs, l’AESVT lancera, en collaboration avec ses partenaires dont la Fondation Lydec, une caravane avec des éco-bus qui sillonneront les établissements scolaires, les maisons de jeunes et les quartiers relevant de la région Casablanca-Settat.

L’objectif ultime de la campagne est de sensibiliser le grand public au changement de comportement vis-à-vis de l’eau. Les résultats de tous les programmes seront mesurés dans le but de rationaliser l’utilisation de l’eau, d’encourager la réutilisation des eaux usées et de réduire, in fine, de 20% la consommation de l’eau.

À cette occasion, Lydec a également lancé la 2ème phase de sa campagne de sensibilisation à la rationalisation de l’utilisation de l’eau. Pour rappel, Lydec avait lancé, en mars 2022, un dispositif de communication et de sensibilisation à la préservation de la ressource visant les différentes parties prenantes, sous le thème: « L’eau est de plus en plus rare. Ensemble, agissons avec raison et contribuons à sa préservation ».

Aujourd’hui, Lydec poursuit sa mobilisation en lançant une large campagne de communication qui s’adresse à toutes les parties prenantes, sous le thème : « Aujourd’hui, l’eau nous alerte. Réduisons notre consommation au quotidien ».

Le dispositif prévoit des publications sur les réseaux sociaux, un spot radio, un affichage urbain, un affichage dans les agences clientèle, un habillage des véhicules, un message dans les factures, des flyers sur les éco-gestes, des rencontres de sensibilisation et des visites de sites au profit des établissements scolaires et du tissu associatif, en coordination avec les autorités locales.