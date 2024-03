Vivo Energy Maroc-FMPS : une collaboration innovante pour l’éducation et l’environnement

Vivo Energy Maroc, la société en charge de la distribution et de la commercialisation de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc, ainsi que du Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, annonce la signature d’une convention stratégique avec la Fondation Marocaine de la Promotion de l’Enseignement Préscolaire (FMPS).

Cette convention porte sur le renforcement des contenus pédagogiques notamment à travers un programme de lecture et un plan de formation des éducateurs dans les provinces d’Agadir, de Mohammedia et d’El Jadida. Ce partenariat comprend également la mise en place de panneaux photovoltaïques sur ces mêmes sites pour contribuer à leur efficacité énergétique.

« En unissant nos forces avec Vivo Energy Maroc, nous renforçons notre capacité à offrir une éducation de qualité et à promouvoir le bien-être des enfants marocains. Cette collaboration représente une étape importante pour la FMPS et un pas de plus vers un avenir éducatif plus prometteur. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de notre initiative de la banque de projets, visant à dynamiser l’éducation préscolaire au Maroc. Vivo Energy Maroc, en tant qu’acteur clé, appuiera notre vision dans les provinces ciblées, renforçant ainsi notre capacité à offrir une éducation de qualité. Nous aspirons à mobiliser d’autres partenaires pour étendre ces initiatives et promouvoir la qualité du préscolaire dans tout le pays », déclare Nourreddine Boutayeb, Président de la FMPS.

Le préscolaire joue un rôle primordial dans le parcours éducatif des enfants, offrant une occasion précieuse de développer leurs compétences cognitives, sociales, émotionnelles et physiques. Il ne se limite pas à une simple préparation à l’école primaire, mais constitue une période fondamentale où les enfants établissent des bases solides pour leur apprentissage futur. La FMPS n’a cessé d’œuvrer afin de garantir un accès à une offre préscolaire de qualité aux enfants marocain dans tous les milieux. La contribution de Vivo Energy Maroc à la FMPS vise l’épanouissement individuel des jeunes apprenants, tout en participant au développement social et territorial.

« Notre démarche vise à soutenir la Fondation à établir des bases solides pour une éducation de qualité, à contribuer à l’éveil de l’enfance marocaine, et les préparer ainsi à devenir des citoyens épanouis, prêts à contribuer positivement au développement du Royaume. Nous sommes fiers de collaborer avec la FMPS pour concrétiser cet objectif. Elle s’inscrit dans la mission de notre entreprise de contribuer à la croissance et au développement du pays », déclare Matthias de Larminat, Directeur Général de Vivo Energy Maroc.

« Le partenariat entre Vivo Energy Maroc et la FMPS se traduit d’un point de vue pédagogique par l’amélioration des capacités de lecture des enfants à travers l’enrichissement des bibliothèques des salles du réseau FMPS. Parallèlement, la formation des éducateurs sera intensifiée pour garantir une expérience éducative stimulante et de haute qualité. En termes d’infrastructures, le partenariat s’engage à l’installation de panneaux photovoltaïques visant à fournir une source d’énergie renouvelable dans les établissements de la FMPS. Cette mesure a pour objectif de créer les conditions d’apprentissage optimales pour les enfants et les enseignants, tout en contribuant à la protection de l’environnement », souligne Hind Mejjati Alami, Directrice Communication et RSE de Vivo Energy Maroc.

« Avec pour vision de promouvoir la qualité de l’éducation préscolaire à travers le pays, nous sommes enthousiastes quant à la contribution de Vivo Energy Maroc dans les provinces d’Agadir, Mohammedia et El Jadida. Leur engagement à améliorer les conditions d’accueil, renforcer les contenus pédagogiques et promouvoir l’efficacité énergétique dans nos classes témoigne de leur soutien à notre mission d’excellence éducative », souligne Nisrine Ibn Abdeljalil, Directrice Générale de la FMPS.