Orange Business Maroc inaugure un nouveau site à Casablanca (VIDEO)

Dans un esprit de collaboration et d’innovation, Orange Business Maroc a inauguré son nouveau site au parc d’affaires Casanearshore, à Casablanca. Ce développement symbolise une nouvelle étape dans son engagement pour le progrès technologique et le soutien à l’économie numérique au Maroc.

Il regroupe des équipes d’Orange Business, d’Orange Wholesale et d’Orange Cyberdefense pour contribuer à la transformation digitale des entreprises et au développement des infrastructures de pointe afin soutenir la croissance de la connectivité et le dynamisme économique de la région.

Orange Business, filiale du groupe Orange, offre des services de communication intégrés à une clientèle diversifiée, des petites entreprises jusqu’aux grandes multinationales. Grâce à son expertise dans des domaines tels que le cloud computing, les télécommunications et la cybersécurité, ainsi qu’à sa présence sur plusieurs continents, Orange Business répond aux besoins spécifiques de ses clients en les aidant dans leur transformation numérique.

En se déployant au Maroc, Orange Business Maroc adapte cette expertise mondiale aux particularités locales, démontrant une croissance impressionnante. Avec déjà près de 850 employés à Rabat, et 150 employés à Casablanca, l’entreprise accentue son expansion à Casablanca grâce à ce nouveau site à Casanearshore. Cette initiative témoigne de la dynamique et de l’ambition d’Orange Business Maroc à renforcer sa position dans l’écosystème numérique marocain, illustrant son engagement envers le développement technologique du pays.

La cérémonie d’inauguration a vu la participation de personnalités clés incluant, Imane Belmati, Directrice générale de l’ANAPEC, Rym Sahnoun, CEO d’Orange Business Maroc ; Michaël Trabbia, CEO d’Orange Wholesale, et Laurent Aufils, Chief People Officer d’Orange Business, témoignant de la valeur que l’entreprise accorde à cette avancée.

Situé au cœur de l’écosystème dynamique de Casanearshore, le site représente non seulement un engagement renouvelé envers le marché marocain mais souligne également la vision d’Orange Business Maroc d’être un acteur clé dans la transformation numérique de la région.

Sahnoun a partagé lors de l’événement, « Orange Business Maroc a pour objectif d’être le partenaire de confiance de nos clients dans leur transformation digitale. L’ouverture de ce site symbolise notre engagement dans l’inclusion numérique sur le continent et en particulier au Maroc ». Elle souligne l’importance de ce développement dans la stratégie globale d’Orange Business Maroc et sa contribution à la croissance économique et technologique de l’Afrique.

Le site de Casanearshore est conçu pour offrir un cadre de travail exceptionnel pour les équipes, favorisant bien-être et innovation. Il représente également une opportunité pour Orange Business Maroc d’accéder à un éventail de compétences complémentaires, renforçant sa capacité à offrir des solutions personnalisées qui répondent aux défis uniques de ses clients.

« Le Maroc n’est pas un pays comme les autres pour notre Groupe, c’est à la fois un pôle de croissance à très forte valeur ajoutée, et un pont stratégique ouvert sur toutes les opportunités de croissance de la région », a ajouté Trabbia, soulignant l’engagement de l’entreprise envers ses clients, partenaires, et l’économie locale et régionale. Il illustre comment les compétences marocaines contribuent à développer Chiffre d’affaires sur la région et à inventer les réseaux de demain.

En forgeant des solutions personnalisées, Orange Business Maroc répond non seulement aux besoins actuels mais anticipe également les exigences futures. Cet engagement est ancré dans une compréhension approfondie des défis spécifiques à chaque entreprise, facilitée par la proximité que le nouveau site offre.

La réactivité et la compétence des équipes d’Orange Business Maroc jouent un rôle crucial dans la garantie d’une expérience client sans faille. « Quel que soit le champ d’expertise que recherchent nos clients, la confiance envers Orange est au cœur de notre engagement et ne peut se faire que grâce à l’engagement, à la diversité de nos salariés et à leurs compétences », a affirmé Aufils, mettant en lumière l’importance de la satisfaction client dans la philosophie d’Orange Business Maroc.

L’inauguration du site à Casanearshore marque un moment significatif pour Orange Business Maroc, réaffirmant son rôle dans l’accélération de la transformation numérique au Maroc et en Afrique. En travaillant main dans la main avec ses clients et partenaires, Orange Business Maroc est bien positionné pour relever les défis et saisir les opportunités de l’ère numérique, contribuant ainsi au développement économique et social de la région.