Approuvé Saveur de l’Année Maroc 2024 : Marjane Group distingué pour la troisième fois

Marjane Group a été récompensé, pour la troisième année consécutive, par « Approuvé Saveur de l’Année Maroc ». La cérémonie de remise des prix de la 3ème édition, s’est tenue le 29 février 2024 à Casablanca. Cette année, le groupe a remporté le label « Approuvé Saveur Goût Responsable 2024 », une nouvelle catégorie de l’édition 2024.

Cette reconnaissance des produits exclusifs de Marjane Group, notamment l’Entrecôte Viande Bovine FILIÈRE M et l’huile d’Argan Bio FILIÈRE M, témoigne de leurs qualités gustatives et nutritionnelles ainsi que des pratiques éco-responsables mises en place par Marjane Group.

En effet, les deux produits récompensés ont été rigoureusement évalués pour leur qualité gustative, et ce à travers la conduite de tests sensoriels en laboratoire. En parallèle, un Nutri-Score a permis de reconnaître les qualités nutritionnelles élevées des deux références. En plus des tests produits, le comité de « Approuvé saveur de l’année » a évalué l’engagement du Groupe envers les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Cette distinction est une reconnaissance des efforts de Marjane Group dans le développement du concept éco-responsable FILIÈRE M, dont les produits sont sélectionnés et développés sur la base de critères stricts. Le process FILIÈRE M est certifié par l’organisme de contrôle et certification CCPB Morocco. FILIÈRE M se conforme non seulement à des normes de qualité élevées et une traçabilité garantie, mais incarne également un engagement envers des pratiques environnementales responsables, notamment la gestion prudente de l’eau, la préservation des sols et le strict respect des normes réglementaires.

« Nous sommes fiers de recevoir le prix ‘Approuvé Saveur Goût Responsable 2024’ pour nos deux produits, l’Entrecôte Viande Bovine et l’huile d’Argan Bio FILIÈRE M », a déclaré Mohammed Bendidi, Directeur général adjoint de Marjane Group en charge du marché et BtoB. Et de rajouter : « cette distinction pour nos produits nous conforte dans notre vision stratégique profonde de contribuer au ‘Mieux Manger’ des marocains et d’amener nos clients à une consommation éclairée. C’est également une affirmation de notre responsabilité à valoriser nos partenaires locaux et à les accompagner vers des normes d’excellence, tout en préservant avec soin nos ressources naturelles ».

La troisième édition marocaine « Approuvé Saveur de l’Année Maroc 2024 » a été organisée par le centre de qualité client « Approche Client » à Casablanca. Ce label international a été créé en 1997 par Monadia, une société française qui évalue les produits alimentaires en fonction des avis des consommateurs. Le centre de qualité client « Approche Client » est le représentant exclusif de ce label au Maroc.