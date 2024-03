Marrakech accueille le 6e concours marocain des produits du terroir

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF), Mohammed Sadiki, présidera, le 4 mars 2024, le lancement de la 6ème édition du Concours Marocain des Produits du Terroir à l’Hôtel Grand Mogador Agdal à Marrakech.

Organisé par l’Agence de Développement Agricole sous le thème « Célébrez le terroir, savourez l’authenticité », du 4 au 6 mars 2024, ce concours est considéré comme une incitation à promouvoir l’esprit de compétitivité entre les producteurs de produits du terroir.

Il met également en valeur les grands efforts continus que les producteurs déploient pour développer la qualité de leurs produits, et ainsi assurer la préservation de ce patrimoine et la création de richesses et de revenus pour le monde rural.